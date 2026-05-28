Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Γιώργος Μυλωνάκης (video)

Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά από πολυήμερη παραμονή σε κέντρο αποκατάστασης στην Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή και σημαντική βελτίωση.

Στο θέμα αναφέρθηκε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή «Happy Day», μεταφέροντας το θετικό κλίμα που επικρατεί γύρω από την αποκατάστασή του.

«Πήγαν στη Γερμανία για το επόμενο στάδιο της αποκατάστασης αλλά πλέον είναι στην Ελλάδα, σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες λένε πως μπορεί να είναι και όλα καλά πολύ σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε εισαχθεί στον «Ευαγγελισμό» στις 15 Απριλίου, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου, με τις εξετάσεις να δείχνουν ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος.

Ακολούθησε πολύωρη και κρίσιμη μάχη στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, ενώ πήρε εξιτήριο στις 11/5.

