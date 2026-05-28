ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:51
28.05.2026 10:41

Οι 5 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2026

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στην κορυφή της λίστας του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του 2026, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά την τεράστια εμπορική και αγωνιστική του αξία.

Σύμφωνα με τη φετινή κατάταξη, οι δέκα πρώτοι αθλητές ξεπέρασαν συνολικά περίπου τα 1,2 δισ. ευρώ σε έσοδα, με κάθε έναν από αυτούς να έχει κερδίσει τουλάχιστον περίπου 85,9 εκατ. ευρώ μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο.

Στην πρώτη πεντάδα κυριαρχούν το ποδόσφαιρο, η πυγμαχία, το μπάσκετ και το μπέιζμπολ, με τα έσοδα να προέρχονται τόσο από συμβόλαια και αγωνιστικές αμοιβές όσο και από χορηγίες, επιχειρηματικές κινήσεις και εμπορικές συνεργασίες.

Δείτε τους 5 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές

Κριστιάνο Ρονάλντο

Στην κορυφή βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με συνολικά έσοδα 300 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 257,6 εκατ. ευρώ. Ο Πορτογάλος σταρ της Αλ Νασρ είναι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο, με το Forbes να εκτιμά ότι τα 235 εκατ. δολάρια προέρχονται από αγωνιστικά έσοδα και τα 65 εκατ. δολάρια από εξωαγωνιστικές δραστηριότητες.

Κανέλο Άλβαρες

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανέλο Άλβαρες, με 170 εκατ. δολάρια, περίπου 146 εκατ. ευρώ. Ο Μεξικανός πυγμάχος ανέβηκε τόσο ψηλά χάρη στα μεγάλα έσοδα από τους αγώνες του, επιβεβαιώνοντας ότι η πυγμαχία εξακολουθεί να δημιουργεί μερικές από τις μεγαλύτερες αμοιβές στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Λιονέλ Μέσι

Τρίτος είναι ο Λιονέλ Μέσι, με 140 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 120,2 εκατ. ευρώ. Ο Αργεντινός άσος της Ίντερ Μαϊάμι εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα brands του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με τα έσοδά του να μοιράζονται ισόποσα ανάμεσα σε αγωνιστικές απολαβές και εμπορικές συμφωνίες.

ΛεΜπρόν Τζέιμς

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, με 137,8 εκατ. δολάρια, περίπου 118,3 εκατ. ευρώ. Ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του NBA, με μεγάλο μέρος των εσόδων του να προέρχεται από επενδύσεις και συνεργασίες εκτός παρκέ.

Σοχέι Οτάνι

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Σοχέι Οτάνι, με 127,6 εκατ. δολάρια, περίπου 109,6 εκατ. ευρώ. Ο Ιάπωνας σταρ των Λος Άντζελες Ντότζερς αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, καθώς μόλις 2,6 εκατ. δολάρια προέρχονται από αγωνιστικές απολαβές, ενώ περίπου 125 εκατ. δολάρια προέρχονται από χορηγίες και εμπορικές συνεργασίες.

Η φετινή λίστα δείχνει ότι οι μεγαλύτερες περιουσίες στον αθλητισμό δεν χτίζονται πλέον μόνο μέσα στα γήπεδα. Τα συμβόλαια παραμένουν τεράστια, όμως οι χορηγίες, οι προσωπικές επιχειρήσεις και η παγκόσμια εμπορική επιρροή των αθλητών είναι πλέον εξίσου καθοριστικές για την τελική κατάταξη.

