search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 09:34
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 08:23

Τα συλλυπητήρια της UEFA για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα

27.05.2026 08:23
PARASKEVAS_ANTZAS

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η UEFA εξέφρασε τη λύπη της για τον πρόωρο θάνατο του Παρασκευά Άντζα που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών μετά από μάχη με το ALS.

Η ανάρτηση της UEFA:

«Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή της Ελλάδας, Παρασκευά Άντζα, σε ηλικία 49 ετών. Ο Άντζας κατέγραψε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κάτω των 21 το 1998. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Διαβάστε επίσης:

Αλαφούζος για Βοτανικό: «Από το νέο γήπεδο θα φαίνεται η Ακρόπολη, θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας»

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε κι επίσημα ο Γιάκομπ Νίστρουπ στον «πράσινο» πάγκο

Δράμα: Βουβός θρήνος στην κηδεία του Παρασκευά Άντζα που έφυγε από τη ζωή στα 49 του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis_adonis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Σήμερα η μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη

teens
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριο ξύλο μεταξύ ανηλίκων – Στο νοσοκομείο 14χρονος, μετά από κλωτσιές και μπουνιές στο πρόσωπο

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει – Σώοι οι επιβαίνοντες

renos-charalabidis-new
LIFESTYLE

Ρένος Χαραλαμπίδης: «Στην τηλεόραση καταφύγαμε στον ρεαλισμό και σκοτώσαμε το ενδιαφέρον»

super_hero_school_new
ΥΓΕΙΑ

Το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SUPERHERO SCHOOL: Το Ψηφιακό Σχολείο για παιδιά με καρκίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

tsipras karamanlis dendias doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη για τη δεύτερη θέση, η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα, χωρίς άγχος η Καρυστιανού, η κοινή γραμμή Καραμανλή – Δένδια, η κυβερνητική ομολογία για «μπλοκ» στον Δούκα    

dimitra-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 09:34
androulakis_adonis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Σήμερα η μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη

teens
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριο ξύλο μεταξύ ανηλίκων – Στο νοσοκομείο 14χρονος, μετά από κλωτσιές και μπουνιές στο πρόσωπο

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει – Σώοι οι επιβαίνοντες

1 / 3