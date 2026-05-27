Ρένος Χαραλαμπίδης: «Στην τηλεόραση καταφύγαμε στον ρεαλισμό και σκοτώσαμε το ενδιαφέρον»

Για τη μακρόχρονη τηλεοπτική του διαδρομή, αλλά και για τις αλλαγές που ο ίδιος παρατηρεί στο κοινό μέσα στα χρόνια μίλησε ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

Αναφερόμενος στη 13ετία που βρισκόταν εκτός τηλεόρασης, ο ηθοποιός τόνισε ότι η «έφοδος» των πλατφορμών, έκαναν το κοινό να ξεχάσει την τηλεόραση.

«Δεν είδαμε τηλεόραση αυτά τα χρόνια με την εξής έννοια. Είχαμε την έφοδο των πλατφορμών και ξεχάσαμε την τηλεόραση. Την αφήσαμε πίσω. Και αυτό φαίνεται καθώς ξεχνάμε εύκολα τις περισσότερες σειρές που παίζονται κάθε χρόνο. Από την άλλη, βέβαια, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η φωτογραφία στις σειρές με την ψηφιακής επανάσταση, οι λήψεις, τα σκηνικά είναι πολύ καλύτερα. Όμως, ξαφνικά, ο θεατής έχει κοντή μνήμη. Η θέση η δική μου είναι πως ο κόσμος δεν θέλει να δει την πραγματικότητα. Ποιος νοιάζεται για την αλήθεια, την οποία κιόλας δεν τη λέει και κάποια σειρά. Οι παλαιότερες σειρές που κατηγορήθηκαν έφτιαχναν ένα παραμύθι. Τώρα, μέσα από τον απόλυτο ρεαλισμό, υπάρχει η αίσθηση του βαρετού. Καταφύγαμε στον ρεαλισμό και “σκοτώσαμε” το ενδιαφέρον. Όλες οι σειρές που υπερπαίζαμε έχουν γίνει διαχρονικές. Γιατί ξέραμε να τραβάμε το σκοτεινό ενδιαφέρον του τηλεθεατή. Και τώρα παίζουμε απόλυτα ρεαλιστικά και περνάει αδιάφορο» ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στο ένθετο Τύπος Tv.

