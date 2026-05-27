ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 09:34
Χρήστος Σαντικάι: «Δεν άφησα το bullying να με επηρεάσει – Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί να πεις κάποιον Αλβανό, Έλληνα ή Πακιστανό» (Video)

Για τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι, αλλά και για το bullying που υπέστη κατά την παιδική του ηλικία λόγω της καταγωγής του μίλησε ο Χρήστος Σαντικάι.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show, ο τραγουδιστής τόνισε ότι παρά το νεαρό της ηλικίας του, ουδέποτε επηρεάστηκε από τέτοιου είδους συμπεριφορές.

«Ήμουν μια μέρα άρρωστος και δεν πήγα σχολείο, πήγα σε έναν γιατρό να με εξετάσει. Επειδή εγώ όπου πήγαινα τραγουδούσα αυτά που άκουγα, τραγούδησα στο ιατρείο και ο γιατρός είπε στη μάνα μου: “Αυτός έχει ταλέντο, πρέπει κάπου να τον πάμε”. Μετά από αυτό πήγα στο ωδείο. Η μάνα μου θα με πήγαινε στο ωδείο, αλλά κάποια πράγματα γίνονται στο σωστό timing. Επειδή δεν ντρεπόμουν, όχι αυτό που γίνεται τώρα που δεν μου αρέσουν οι κάμερες και όλα αυτά, τότε ήμουν πολύ αθώος. Μου άρεσε πολύ να τραγουδάω σε όλους. Είχα τον ενθουσιασμό, το θάρρος, το θράσος» είπε αρχικά.

«Στη γενιά μου πολλοί άνθρωποι πέρασαν δύσκολα λόγω bullying, όχι μόνο εγώ. Αυτό που λέμε τώρα σαν bullying δεν το άφησα να με επηρεάσει, οπότε δεν το ένιωσα ποτέ. Δηλαδή αν κάποιος έλεγε “ρε τον Αλβανό”, έμπαινε από δω και έβγαινε από εδω. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί να πεις κάποιον Αλβανό ή Έλληνα ή Πακιστανό. Αυτή η άμυνα ήταν από το σπίτι μου, δεν ξεχωρίζαμε χώρες. Η μάνα μου δεν μου είπε ποτέ επειδή εμείς είμαστε από την Αλβανία να προσέχω. Δεν με έκανε να νιώσω ενοχικά για την καταγωγή μου. Πήγαινα στην Αλβανία και έλεγαν “ήρθε ο Έλληνας”, αλλά δεν έδινα σημασία» πρόσθεσε.

