Έλενα Μακρή Λυμπέρη για Γωγώ Μαστροκώστα: Ο Τραϊανός Δέλλας ήταν ο άνθρωπος που της έδωσε χρόνια, έμπνευση και δύναμη

Σε μία σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση, η Έλενα Μακρή Λυμπέρη μίλησε για τη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας, 25/5, αφήνοντας πίσω της τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, και τη 18χρονη κόρη τους, Βικτώρια.

Με αφορμή το αφιέρωμα του νέου τεύχους του περιοδικού Hello, η γνωστή εκδότρια αναφέρθηκε στη γνωριμία τους και στην απόφαση της Γωγώς Μαστροκώστα να μιλήσει δημόσια, το 2009, για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού. Όπως αποκάλυψε στον Νίκο Ευαγγελάτο και το «Live News», η σχέση τους εξελίχθηκε με τα χρόνια σε μια ουσιαστική φιλία.

«Ήξερα ότι η Γωγώ αρρώστησε από πηγές, δικές μας, κοντινές. Εμείς κάναμε τα βραβεία Γυναικών Life & Style. Στα βραβεία αυτά πάντα ήθελα να υπάρχει ένα μήνυμα. Δεν ήθελα να είναι αριστεία κοινότυπα. Και σκέφτηκα, ότι το μήνυμα θάρρους, γιατί θα πάμε πίσω στο 2009 που ο κόσμος δεν μιλούσε, πάρα πολλές γυναίκες της ελληνικής τηλεόρασης είχαν περάσει την αρρώστια… Ήταν στίγμα. Και δεν μιλούσαν κατηγορηματικά γι’ αυτό. Ο καρκίνος στο στήθος είναι ένα σημείο που για μια γυναίκα είναι θηλυκότητα. Και στις συζητήσεις μάλιστα, θυμάμαι έγινε μάχη, για να σταματήσει επιτέλους να λέγεται “η επάρατη νόσος”», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε την πρώτη τους συνάντηση, όταν επικοινώνησε μαζί της τηλεφωνικά και την κάλεσε στο γραφείο της. Όπως ανέφερε, η εικόνα που είχε σχηματίσει για εκείνη άλλαξε αμέσως.

«Το 2009 λοιπόν, την πήρα τηλέφωνο. Έτσι γνωριστήκαμε, απ’ το τηλέφωνο. Ήρθε στο γραφείο, χαλαρά. Εκεί γνωριστήκαμε και εκεί, κατάλαβα ότι είχα να κάνω με μία άλλη γυναίκα από αυτή που είχα πλάσει εγώ, στο μυαλό μου. Και της το είπα: “Γωγώ είσαι έκπληξη για εμένα σήμερα. Είσαι μια αποκάλυψη”. Μου λέει “Έλενα, αυτό που έκανα με τα περιοδικά, αυτό το πρόσωπο που προέβαλα, ήταν κάτι που με στιγμάτισε, ήταν κάτι το οποίο το μετάνιωσα. Δεν ήθελα να το κάνω. Και από ένα σημείο και μετά μπήκα σε μία διαδικασία, που δεν μπορούσα να κάνω πίσω”. “Θέλω να το συζητήσω με τον Τραϊανό” μου είπε. Της λέω “να βγεις ανοιχτά να μιλήσεις. Να σου κάνω εγώ τη συνέντευξη στο περιοδικό; Θα είσαι η γυναίκα που θα στιγματίσει τη βραδιά, θα είσαι η γυναίκα που θα στιγματίσει τον μήνα των γυναικών, τον Απρίλιο, θα είσαι το εξώφυλλό μας, και θέλω να σου κάνω εγώ τη συνέντευξη”. Θυμάμαι ότι μου είπε: “Έλενα, θέλω να το γράψω μόνη μου. Θέλω να ‘ναι αφήγημα, θέλω να το γράψω όπως το έζησα”».

Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη αποκάλυψε ακόμη ότι οι συζητήσεις τους συνεχίστηκαν σε πιο προσωπικό επίπεδο, με τις δύο γυναίκες να μοιράζονται βιώματα και απώλειες.

«Της λέω γράφ’ το, όπως θα έγραφες ένα γράμμα στον εαυτό σου. “Το έχω,” μου λέει. “Το έχω φανταστεί τόσες πολλές φορές.” Στη συνέχεια κάναμε και άλλες συζητήσεις. Ξαναήρθε πάλι στο γραφείο και ανοιχτήκαμε η μία στην άλλη πιο πολύ. Εγώ, είχα χάσει τότε πολύ πρόσφατα και τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, από την ίδια αρρώστια. Ποιος θα το φανταζόταν ότι μετά από χρόνια, που κάναμε παρέα και με τον Τραϊανό και με τη Γωγώ, θα έχανα και τον άντρα μου, από αυτή την αρρώστια. Τέλος πάντων».

Η αγωνία για τη Βικτώρια και η στήριξη του Τραϊανού Δέλλα

Η εκδότρια στάθηκε ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές που βίωσε η Γωγώ Μαστροκώστα μετά τις επεμβάσεις και τις θεραπείες, αλλά και στη δύναμη που αντλούσε από την οικογένειά της.

«Συζητήσαμε σε βάθος. Και μου είπε πόσο πληγωμένη ήταν, πόσο τσακισμένη ήταν από αυτό. Αλλά πόσο πεισμωμένη. Ότι θα το αφήσει πίσω της, γιατί “πρέπει να μεγαλώσω τη Βικτώρια”. Μου έδειχνε τις ουλές της. Μια υπέροχη γυναίκα, ένα σύμβολο, θηλυκότητας στην Ελλάδα ήταν η Γωγώ. Τις απίστευτες ουλές που της άφησε αυτό, τα πολλά χειρουργεία που έπρεπε να κάνει για αποκατάσταση που κάποια δεν πέτυχαν και τα ξανάκανε… Μιλήσαμε… Γίναμε φίλες με τη Γωγώ. Και δεν γίναμε φίλες απ’ αυτές που βγαίνουνε συχνά ή μιλάνε συχνά στο τηλέφωνο. Γίναμε φίλες, που ξέραμε ότι όταν μιλάγαμε, μιλάγαμε σε βάθος. Γνωριστήκαμε και με τον Τραϊανό. Βγαίναμε και με τον Αντώνη μαζί με τον Τραϊανό… Ήταν ο μοιραίος άνθρωπος που της έδωσε πιστεύω χρόνια, που της έδωσε έμπνευση, που της έδωσε τη δύναμη για να αντέξει και να το ξεπεράσει. Γιατί τον ξεπέρασε τον καρκίνο του μαστού. Να το πούμε, αυτό. Πάντοτε μιλάγαμε με μηνύματα, πάντοτε μιλάγαμε στο τηλέφωνο. Μ’ αγαπούσε και την αγαπούσα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη βραδιά του 2009, όταν η Γωγώ Μαστροκώστα αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια της υγείας της, στέλνοντας μήνυμα δύναμης σε χιλιάδες γυναίκες.

«Τη βραδιά του 2009, την πήρε την απόφαση, μου λέει “Εντάξει, συμφωνεί ο Τραϊανός. Έστω και μια γυναίκα να σωθεί, απ’ τον λόγο το δικό μου, θα έχω πετύχει, κάτι”, μου λέει. Ανησυχούσε για τα μαλλιά της. Της λέω “είσαι μια κούκλα. Τα μαλλιά ήταν μακριά τώρα είναι κοντά. Ποια είναι η διαφορά;” “Ναι μου λέει έχεις δίκιο”. Μου λέει “πειράζει;” “Αντιθέτως”, μου λέει “θα ‘ναι σαν να το γιορτάζω. Θέλω να ντυθώ επίσημα”. Φυσικά, της λέω και θα ντυθείς επίσημα γιατί το γιορτάζεις, πρέπει να το μεταδώσεις αυτό. Έτσι κι έγινε. Δεν είχε τρακ εκείνη τη στιγμή, ενώ είχε πριν. Και εκείνη τη βραδιά καθήλωσε ένα ολόκληρο θέατρο. Δεν το περίμενε κανείς, δεν το ήξερε κανείς. Το κρατήσαμε μυστικό».

Κλείνοντας, η Έλενα Μακρή Λυμπέρη αναφέρθηκε στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν, αλλά και στην αγωνία που εξέφραζε διαρκώς η Γωγώ Μαστροκώστα για την κόρη της.

«Είχαμε ανταλλάξει μηνύματα μέχρι περίπου το ’24… Όταν άρχισε πάλι το πρόβλημά της, το έμαθα. Αλλά, κατά διαβολική σύμπτωση, είχε αρχίσει και το δικό μας πρόβλημα. Οπότε, θα ήμουνα κι εγώ… “άγγελος κακών ειδήσεων”. Νιώθω τόσο πολύ τον Τραϊανό. Νιώθω τόσο πολύ το κοριτσάκι της… Ξέρω τον μακρύ δρόμο που έχουνε μπροστά τους, ξέρω πόσο τραυματισμένοι, πόσο κουρέλια είναι αυτοί οι άνθρωποι ψυχολογικά… Και ξέρω ότι θα πούνε κάποια στιγμή – όπως λέω κι εγώ όταν με ρωτάνε – “οφείλω να είμαι καλά”. Οφείλουμε όλοι να είμαστε καλά, γι’ αυτούς που μένουνε πίσω. Και για εμάς. Που ευχαριστούμε που βρισκόμαστε υγιείς, κάθε μέρα και για τα παιδιά», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε: «Είχε την αγωνία για την κόρη της Αυτό μου έλεγε πάντα. “Να τη δω να μεγαλώνει! Θα τη δω να παντρευτεί; Να βγάζει το σχολείο;” Στην αρχή ήταν “να βγάλει το δημοτικό”. Και κάθε παιδί το βιώνει διαφορετικά. Εγώ έχω τρία παιδιά και τα τρία μου παιδιά το βιώνουν διαφορετικά…».

