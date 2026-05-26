ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 21:12
26.05.2026 20:29

Φονικός ο καύσωνας και στη Βρετανία: 4 έφηβοι πνίγηκαν – Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε την Τρίτη νέο ρεκόρ της θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φθάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, την τέταρτη ημέρα ενός ασυνήθιστου κύματος ζέστης, όπως ανακοίνωσε η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Τέσσερις έφηβοι έχουν πνιγεί από την Κυριακή στη χώρα, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρμόδιες αρχές, προφανώς ασυνήθιστοι σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες προσπαθούσαν να δροσιστούν.

Αυτοί οι θάνατοι από πνιγμό έλαβαν χώρα σε νερά σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ένας νέος χάθηκε στην περιοχή του Σέφιλντ (βόρεια), ένας άλλος κοντά στο Μάντσεστερ (βόρεια), ένας τρίτος στο Λίνκολν (ανατολικά), σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές και μία έφηβη κοντά στο Μπέρμιγχαμ (κεντρικά), έγινε γνωστό από τις αρχές της κομητείας.

Επιπλέον, ένας 60χρονος άνδρας πνίγηκε ενώ επιχειρούσε να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που κινδύνευαν καθώς έκαναν μπάνιο σε μια παραλία της Κορνουάλης, μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Το νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε σήμερα κατέρριψε το χθεσινό: τη Δευτέρα η θερμοκρασία είχε ήδη σκαρφαλώσει στους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Κιου Γκάρντενς, έναν βοτανικό κήπο στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, σύμφωνα με το Met office.

Από την Αγγλία έως την Ιταλία, ένα μέρος της Ευρώπης βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με ένα νέο κύμα πρωτόγνωρης ζέστης για μήνα Μάιο.

«Πορτοκαλί» υγειονομικός συναγερμός βρίσκεται ήδη σε ισχύ για ένα μεγάλο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως στα νότια και στο Λονδίνο και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη, στις 17.00 τοπική ώρα.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν υψηλές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με αισθητή πτώση να αναμένεται από την Κυριακή, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών.

Σχετικά με τις νυχτερινές θερμοκρασίες, η νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ήταν επίσης «η θερμότερη που έχει ποτέ καταγραφεί τον Μάιο», επισήμανε το Met Office. Η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 20°C σε ορισμένες περιοχές της χώρας, γεγονός που επιτρέπει να χαρακτηριστεί ως «τροπική νύχτα».

Η ζέστη προκαλεί επίσης προβλήματα στα δρομολόγια του βρετανικού σιδηροδρομικού δικτύου, αφού η διαχειρίστρια εταιρεία Network Rail επέβαλε περιορισμούς στην ταχύτητα των τρένων.

