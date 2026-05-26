Φονικός ο καύσωνας και στη Βρετανία: 4 έφηβοι πνίγηκαν – Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε την Τρίτη νέο ρεκόρ της θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φθάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, την τέταρτη ημέρα ενός ασυνήθιστου κύματος ζέστης, όπως ανακοίνωσε η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία.

🌡️ The UK is experiencing its hottest ever May day, with a temperature of 35.1C provisionally recorded at Kew Gardens in London.



Sky's @BarnabyPap reports ⬇️



Latest: https://t.co/FcJvuXMu9W



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/n7HSBbsQhB May 26, 2026

Τέσσερις έφηβοι έχουν πνιγεί από την Κυριακή στη χώρα, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρμόδιες αρχές, προφανώς ασυνήθιστοι σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες προσπαθούσαν να δροσιστούν.

Αυτοί οι θάνατοι από πνιγμό έλαβαν χώρα σε νερά σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ένας νέος χάθηκε στην περιοχή του Σέφιλντ (βόρεια), ένας άλλος κοντά στο Μάντσεστερ (βόρεια), ένας τρίτος στο Λίνκολν (ανατολικά), σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές και μία έφηβη κοντά στο Μπέρμιγχαμ (κεντρικά), έγινε γνωστό από τις αρχές της κομητείας.

Επιπλέον, ένας 60χρονος άνδρας πνίγηκε ενώ επιχειρούσε να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που κινδύνευαν καθώς έκαναν μπάνιο σε μια παραλία της Κορνουάλης, μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Το νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε σήμερα κατέρριψε το χθεσινό: τη Δευτέρα η θερμοκρασία είχε ήδη σκαρφαλώσει στους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Κιου Γκάρντενς, έναν βοτανικό κήπο στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, σύμφωνα με το Met office.

Today has been the hottest day in May on record with Kew Gardens provisionally reaching 34.8°C – exceeding the previous highest May temperature in the UK by a full 2 degrees Celsius🌡️



This heat would be exceptional in the UK even in mid summer, let alone in May📈 pic.twitter.com/d8boJYgaXJ May 25, 2026

Από την Αγγλία έως την Ιταλία, ένα μέρος της Ευρώπης βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με ένα νέο κύμα πρωτόγνωρης ζέστης για μήνα Μάιο.

☀️ 🌡️ Record May heatwave in Europe prompts concerns for future



Western Europe is facing record-breaking May temperatures as Britain and France topped 34C. A so-called "heat dome" of warm air from northern Africa trapped under a high-pressure system is behind the sort of heat… pic.twitter.com/hv56pdT6K5 — AFP News Agency (@AFP) May 26, 2026

«Πορτοκαλί» υγειονομικός συναγερμός βρίσκεται ήδη σε ισχύ για ένα μεγάλο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως στα νότια και στο Λονδίνο και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη, στις 17.00 τοπική ώρα.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν υψηλές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με αισθητή πτώση να αναμένεται από την Κυριακή, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών.

Britain bakes in record-breaking May heatwave as temperatures soar near 35Chttps://t.co/nGZ3aQAXky pic.twitter.com/SCegmFoRay — The London weekly (@London_Weekly_) May 26, 2026

Σχετικά με τις νυχτερινές θερμοκρασίες, η νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ήταν επίσης «η θερμότερη που έχει ποτέ καταγραφεί τον Μάιο», επισήμανε το Met Office. Η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 20°C σε ορισμένες περιοχές της χώρας, γεγονός που επιτρέπει να χαρακτηριστεί ως «τροπική νύχτα».

Η ζέστη προκαλεί επίσης προβλήματα στα δρομολόγια του βρετανικού σιδηροδρομικού δικτύου, αφού η διαχειρίστρια εταιρεία Network Rail επέβαλε περιορισμούς στην ταχύτητα των τρένων.

Διαβάστε επίσης:

Για πρόοδο στη διαπραγμάτευση κάνει λόγο η Τεχεράνη – Η αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων το τελευταίο σοβαρό σημείο τριβής

Αποπέμπεται η εισαγγελέας που διέρρευσε τα βίντεο με τους βιασμούς Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πως επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του πέρα από την «κίτρινη γραμμή» του Λιβάνου











