Φωτιά σε δασική έκταση στις Σέρρες, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Σερρών.

#Πυρκαγια σε δασική έκταση πλησίον της περιοχής Άγιος Ιωάννης Σερρών. Επιχειρουν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 26, 2026

Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα ενώ μέχρι να πέσει ο ήλιος συνέδραμαν και δύο αεροσκάφη.

