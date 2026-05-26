ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 21:11
Αποπέμπεται η εισαγγελέας που διέρρευσε τα βίντεο με τους βιασμούς Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες

Την αποπομπή της εισαγγελέας που διέρρευσε βίντεο με την κακοποίηση Παλαιστίνιων κρατούμενων αποφάσισε ο επικεφαλής του IDF Εγιάλ Ζαμίρ.

O Ζαμίρ αποφάσισε να προχωρήσει στην αποπομπή της, λόγω της «σοβαρότητας των φερόμενων πράξεων και των υποψιών σε βάρος της».

Τα βίντεο, που δημοσιοποίησε το 2024 το Channel 12, έδειχναν μεταξύ άλλων στρατιώτες του IDF να βιάζουν Παλαιστίνιους κρατούμενους στις διαβόητες φυλακές Σντε Τεϊμάν

Η Γιφάτ Τομέρ-Γιερουσαλήμ, που ερευνούσε αρχικά την διαρροή, αποκαλύφθηκε το 2025 ότι είχε δώσει τα βίντεο στο Channel 12.

Υπό τη διεθνή κραυγή η στρατιωτική αστυνομία συνέλαβε ορισμένους από τους εμπλεκόμενους, προκαλώντας την αγανάκτηση μερίδας της ισραηλινής κοινωνίας.

Τελικά, ακροδεξιοί ταραξίες, ανάμεσα τους και αρκετοί βουλευτές της κυβερνητικής συμμαχίας και ένας υπουργός, εισέβαλαν στη βάση Σντέ Τεϊμάν για να απαιτήσουν την απελευθέρωση των στρατιωτών.

‘Εκανε δύο απόπειρες αυτοκτονίας η εισαγγελέας

Εισέβαλαν, επίσης, σε μια δεύτερη στρατιωτική βάση όπου κρατούνταν οι ύποπτοι και ήρθαν σε σύγκρουση με στρατιώτες του IDF που βρίσκονταν εκεί. Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον κανενός από όσους εισέβαλαν στις εν λόγω βάσεις.

Η εισαγγελέας Γιφάτ Τομέρ-Γιερουσαλήμ επιχείρησε δύο φορές να βάλει τέλος στη ζώη της, πηδώντας στη θάλασσα και παίρνοντας υπερβολική δόση χαπιών.

Ελεύθεροι οι στρατιώτες

Οι κατηγορίες σε βάρος των πέντε εφέδρων που απεικονίζονται στα βίντεο αποσύρθηκαν.

