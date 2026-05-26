«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»: Αρρωστημένη υπόθεση κακοποίησης στη Γαλλία, τραπεζίτης βασάνιζε και ανάγκαζε τη σύντροφό του να εκδίδεται

Σε 25 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε 51χρονος τραπεζίτης στη Γαλλία, που επί 7 χρόνια ανάγκαζε τη σύντροφο του και μητέρα του παιδιού να εκδίδεται.

Η σχέση του ζευγαριού διήρκησε επτά χρόνια και οδήγησε στην απόκτηση μιας κόρης.

Ο Guillaume Bucci συμπεριφερόταν στην 42χρονη Laetitia R. σαν σκλάβα, αναγκάζοντας τη να γλείφει τουαλέτες, να πίνει τα ούρα της και να εκδίδεται.

Le procès de Guillaume Bucci, 51 ans, s’est ouvert ce lundi devant la cour d’assises des Alpes-de-Haute-Provence. Il est notamment jugé pour viols précédés d’actes de torture et de barbarie et proxénétisme.



De 2015 à 2022, son ex-compagne Laetitia R., raconte avoir subi des…

Λέει ότι ήταν ερωτικό παιχνίδι

Ο 51χρονος τραπεζίτης παραδέχθηκε αρκετές από τις ειδεχθείς πράξεις που του καταλογίζονται, όπως στραγγαλισμούς, κτηνοβασία, καύση. Ωστόσο υποστήριξε ότι συνέβαιναν στο πλαίσιο συναινετικού ερωτικού παιχνιδιού.

Παρά το γεγονός ότι η πλευρά της Laetitia R προσκόμισε στο δικαστήριο μηνύματα, στα οποία απειλούσε να την σκοτώσει, αν δεν υπάκουγε τις εντολές του, ο ίδιος επέμεινε ότι υπήρχε συναίνεση.

Η Laetitia R δήλωσε ότι πήρε κουράγιο από την γενναιότητα της Ζιζέλ Πελικό. «Σιγά-σιγά, ένιωθα σαν να πέθαινα μέσα μου. Με κάθε νέα επιβολή, ένα κομμάτι μου έσπαγε για πάντα», κατέθεσε στο δικαστήριο με δάκρυα στα μάτια.

«Δεν ήξερα πώς να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση. Σκεφτόμουν: Αν το κάνω, ίσως να με πλήξει λιγότερο», πρόσθεσε.

Ο Guillaume Bucci τη χτυπούσε με ζώνες, ξύλα κοπής, ηλεκτρικά καλώδια και την άρπαζε από το λαιμό. Το 2015 ενώ η σχέση τους βρισκόταν ακόμα σε αρχικό στάδιο την ανάγκασε να εκδίδεται.

Από το 2015 μέχρι το 2021 συνερέθηκε έναντι αμοιβής με περίπου 500 άνδρες. «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε και πρόσθεσε ότι άλλοι ήταν φίλοι, άλλοι συνάδελφοι ή άγνωστοι που έβρισκε ο Guillaume Bucci.

Την ανάγκασε να συνευρεθεί με οδηγό μία μέρα αφότου γέννησε

Την ανάγκασε το 2017 μία μέρα αφότου έφερε στον κόσμο την κόρης τους να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο για να επιδοθεί σε σεξουαλικές πράξεις με οδηγό νταλίκας. «Θυμάμαι τα πάντα, μου έλεγε ότι πρέπει να έχω τις αισθήσεις μου», κατέθεσε η 42χρονη, η οποία σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρές αναπηρίες.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 25 χρόνια φυλάκισης με δικαίωμα αναστολής, αφού εκτίσει το ένα τρίτο της ποινής του. Η Laetitia R είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πατριό της σε ηλικία 7-11 χρόνων.

