search
ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 19:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.05.2026 18:24

Το Παρίσι θα κινηθεί νομικά κατά του Ισραήλ για την «ειδεχθή» μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

26.05.2026 18:24
stoliskos (1)

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την «ειδεχθή», όπως την χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα από την ισραηλινή κυβέρνηση, μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο στο οποίο διακρίνονται να ταπεινώνονται κατά την κράτησή τους, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Κατά τη διάρκειά της κράτησής τους, ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που τον δείχνει να χλευάζει ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα», οι οποίοι είναι γονατισμένοι και δεμένοι με χειροπέδες.

«Περισσότερο από τις εικόνες, οι πράξεις είναι απολύτως αποκρουστικές και σοκαριστικές» και «τις καταδικάζουμε απερίφραστα, επειδή είναι σοκαριστικές από ανθρώπινη άποψη, είναι σοκαριστικές υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Λεκορνί στην Εθνοσυνέλευση.

Και «καθώς πρόκειται για Γάλλους πολίτες, δεν αποκλείουμε να κινηθούμε νομικά στα δικά μας δικαστήρια σχετικά με όλες τις ενέργειες όπως φαίνονται σε αυτό το βίντεο», πρόσθεσε.

Το Παρίσι απαγόρευσε την είσοδο στην γαλλική επικράτεια στον Μπεν Γκβιρ, ενώ ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Γαλλία, ζητούν κυρώσεις κατά του ακροδεξιού υπουργού.

Οι ακτιβιστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού προηγουμένως κρατήθηκαν πάνω στον «Global Sumud Flotilla», ο οποίος προσπάθησε να μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα, και σύμφωνα με τους διοργανωτές υπέστησαν κακομεταχείριση και αρκετοί μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι, ενώ τουλάχιστον 15 ακτιβιστές προέβησαν σε επίσημες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένων βιασμών.

Διαβάστε επίσης:

Συρία: Ανακτήθηκαν απομεινάρια του προγράμματος χημικών όπλων του Άσαντ

Ανάρτηση Μπαγκάι με νόημα για τις ΗΠΑ: «Εκατό χιλιάδες ποντίκια δεν μπορούν να κοιτάξουν μια γάτα στα μάτια»

Το σκληρό τελεσίγραφο του Πούτιν στον Τραμπ καθώς η Ρωσία σχεδιάζει «συστηματική» επίθεση στην Ουκρανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
livanos
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πως επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του πέρα από την «κίτρινη γραμμή» του Λιβάνου

karamanlis samnaras 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παρουσία Σαμαρά η ομιλία Καραμανλή σε παρουσίαση βιβλίου – Ποιοι δίνουν το παρών

Hlias-Papagelis
ΕΛΛΑΔΑ

Παπαγγελής: Ο Καραμανλής αν θέλει να καθαρίσει το όνομα του, να ζητήσει άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου

nestroup panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε κι επίσημα ο Γιάκομπ Νίστρουπ στον «πράσινο» πάγκο

great-kremlin-palace-g49c880110_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα απειλεί το Κίεβο με όπλα μαζικής καταστροφής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

tsipras karamanlis- samaras- stournaras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλωση με κερδισμένους βρίσκουν τα γκάλοπ, η επιστροφή Τσίπρα και η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, η παρέμβαση Καραμανλή, η αναμονή Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα     

dimitra-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία!

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 19:33
livanos
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πως επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του πέρα από την «κίτρινη γραμμή» του Λιβάνου

karamanlis samnaras 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παρουσία Σαμαρά η ομιλία Καραμανλή σε παρουσίαση βιβλίου – Ποιοι δίνουν το παρών

Hlias-Papagelis
ΕΛΛΑΔΑ

Παπαγγελής: Ο Καραμανλής αν θέλει να καθαρίσει το όνομα του, να ζητήσει άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου

1 / 3