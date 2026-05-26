Συρία: Ανακτήθηκαν απομεινάρια του προγράμματος χημικών όπλων του Άσαντ

Η μεταβατική ηγεσία της Συρίας εντόπισε υπολείμματα του παράνομου προγράμματος χημικών όπλων του πρώην Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, συμπεριλαμβανομένων πρώτων υλών και πυρομαχικών παρόμοιων με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση θανατηφόρων επιθέσεων με αέριο κατά τη διάρκεια του μακροχρόνιου εμφυλίου πολέμου της χώρας, δήλωσε την Τρίτη στο Reuters Σύρος αξιωματούχος.

Οι συριακές αρχές έχουν επίσης συλλάβει 18 υπόπτους για φερόμενη εμπλοκή στο πρόγραμμα χημικών όπλων του Άσαντ, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων στρατιωτικών, πολιτικών και τεχνικών αξιωματούχων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Μοχάμαντ Κατούμπ, μόνιμος αντιπρόσωπος της Συρίας στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) στη Χάγη.

