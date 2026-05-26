ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 17:54
26.05.2026 17:00

Το σκληρό τελεσίγραφο του Πούτιν στον Τραμπ καθώς η Ρωσία σχεδιάζει «συστηματική» επίθεση στην Ουκρανία

credit: AP

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απηύθυνε ένα σκληρό τελεσίγραφο στον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει μιας απειλούμενης «συστηματικής» επίθεσης στο Κίεβο: «βγάλτε τους Αμερικανούς έξω, τώρα».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ τηλεφώνησε στον ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο τη Δευτέρα για να προειδοποιήσει ότι η Μόσχα θα εξαπολύσει «συστηματικές και συνεχείς επιθέσεις» κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, προτρέποντάς τον να εκκενώσει τους Αμερικανούς πολίτες και διπλωμάτες.

Ο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν είχε ζητήσει προσωπικά να διαβιβαστεί η προειδοποίηση στον Τραμπ και επιβεβαίωσε ότι το είχε πράξει.

Μιλώντας σε πτήση προς την Αρμενία, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, αλλά ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να «διαδραματίσει έναν εποικοδομητικό και χρήσιμο ρόλο εάν παρουσιαστεί αυτή η ευκαιρία».

Το Κρεμλίνο είχε νωρίτερα εκδώσει ανακοίνωση προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις θα «στοχεύσουν κέντρα λήψης αποφάσεων και θέσεις διοίκησης».

«Ενημερώνουμε τους ξένους πολίτες, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού διπλωματικών αποστολών και διεθνών οργανισμών, για την ανάγκη να εγκαταλείψουν την πόλη το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε το Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με την ευκαρία της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε χθες Δευτέρα με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο του εξήγησε την αλλαγή στάσης της Μόσχας όσον αφορά την επίθεση στο Κίεβο, σύμφωνα με δηλώσεις του Σεργκέι Ριαμπκόφ, ενός από τους αναπληρωτές του Λαβρόφ, οι οποίες μεταδόθηκαν σήμερα από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι προτίθεται να εξαπολύσει «συστηματικές επιθέσεις» εναντίον στόχων στο Κίεβο που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό, καθώς και εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων, ως αντίδραση σε αυτό που χαρακτήρισε ως σκόπιμη επίθεση ουκρανικού drone εναντίον φοιτητικής εστίας στο Λουγκάνσκ, το οποίο ελέγχεται από τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 21 άτομα.

