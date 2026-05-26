Τουρκία: Επεισόδια σε συγκέντρωση του CHP στη Σμύρνη – Φράγματα, εκτοξευτήρες νερού και σπρέι πιπεριού (photos/videos)

Σε νέο γύρο πολιτικής κινητοποίησης πέρασε το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) μετά τις εξελίξεις γύρω από την ηγεσία του, με τον Οζγκιούρ Οζέλ να καλεί τους υποστηρικτές του σε συγκέντρωση σήμερα στη Σμύρνη στις 12:00. Οι αρχές προσπάθησαν να περιορίσουν τον πρόεδρο του CHP, με την αστυνομία να επεμβαίνει κατά του συγκεντρωμένου πλήθους.

credit: AP

Ο Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος απομακρύνθηκε από την ηγεσία του CHP στο πλαίσιο της απόφασης περί ακύρωσης του 38ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος, που τον εξέλεξε το 2023 αρχηγό του, απηύθυνε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάλεσμα για συμμετοχή σε συγκέντρωση σήμερα στη Σμύρνη.

«Όμορφη Σμύρνη, πατρίδα εκείνων που άναψαν τη φωτιά της Δημοκρατίας, που δεν παραδόθηκαν, που δεν υπέκυψαν… Και πάλι χέρι-χέρι, και πάλι στις πλατείες. Υπερασπιζόμαστε το κόμμα μας, τη βούλησή μας, στην πλατεία του λαού και αύριο συναντιόμαστε στην Πλατεία Δημοκρατίας», έγραψε στην ανάρτησή του ο Οζγκιούρ Οζέλ.

Cumhuriyet ateşini yakanların, teslim olmayanların, boyun eğmeyenlerin memleketi güzel İzmir…



Yine omuz omuza, yine meydan meydanayız.



Partimizi, irademizi, milletin meydanında savunuyor; yarın Cumhuriyet Meydanı’nda buluşuyoruz.



İzmir Cumhuriyet Meydanı | 26 Mayıs Salı… pic.twitter.com/Ma1eddAWfk — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 25, 2026

Φράγματα στην πλατεία

Πριν από τη συγκέντρωση στην Πλατεία Δημοκρατίας της Σμύρνης, ο χώρος αποκλείστηκε με μεταλλικά οδοφράγματα, καθώς η νομαρχία Σμύρνης δεν έδωσε άδεια για τη συγκέντρωση στο συγκεκριμένο σημείο και υπέδειξε ως εναλλακτικό χώρο την Πλατεία Γκιουνντογντού.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από στελέχη του CHP, τα οποία κατηγόρησαν τις αρχές ότι επιχειρούν να εμποδίσουν την επαφή του κόμματος με τους πολίτες.

Ο βουλευτής του CHP από τη Σανλιούρφα Μαχμούτ Τανάλ δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο Χ: «Μπορείτε να στήσετε φράγματα στις πλατείες, δεν μπορείτε να στήσετε φράγματα στη συνείδηση του λαού».

Önce kurultayı tartışmaya açtılar.

Sonra CHP Genel Merkezi’ni polis ablukasına aldılar.

Şimdi de miting alanlarını kapatıp halkla buluşmayı engelliyorlar.



Yapılan iş,

Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasi alanını daraltıyor,

AKP’nin siyasi alanını genişletiyor.



Mesele güvenlik… https://t.co/cbeYSD8j8t May 26, 2026

Δήλωση Οζέλ από το αεροδρόμιο της Σμύρνης

Φτάνοντας στο αεροδρόμιο της Σμύρνης, ο Οζγκιούρ Οζέλ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη συγκέντρωση και τη στάση των αρχών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής του χώρου της κινητοποίησης ανάλογα με την παρουσία του κόσμου.

«Όπου βρίσκονται οι κάτοικοι της Σμύρνης, εκεί θα χαιρετηθούμε, εκεί θα ανταλλάξουμε ευχές. Όπου περιμένει ο λαός, εκεί θα πάμε», είπε.

credit: AP

Αστυνομική επέμβαση κατά του συγκεντρωμένου πλήθους

Η αστυνομία επενέβη ωστόσο περίπου στις 12:10 τοπική ώρα κατά του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στην Πλατεία Δημοκρατίας, κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού και σπρέι πιπεριού, γεγονός που προκάλεσε ένταση.

credit: AP

Το CHP λειτουργεί προσωρινά από τη Βουλή, δήλωσε ο Οζέλ

Μετά τα γεγονότα της προηγούμενης ημέρας στην Άγκυρα και την εκκένωση των κεντρικών γραφείων του CHP από την αστυνομία, ο Οζγκιούρ Οζέλ δήλωσε ότι το κόμμα συνεχίζει τη λειτουργία του από τα γραφεία της κοινοβουλευτικής ομάδας στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, τα οποία χαρακτήρισε νέο κέντρο λειτουργίας του κόμματος.

credit: AP

credit: AP

Διαβάστε επίσης:

Το Ιράν προειδοποιεί με αντίποινα για παραβιάσεις της εκεχειρίας – Φόβοι για νέα ανάφλεξη

Mango: Παραιτείται ο Τζόναθαν Άντιτς από την αντιπροεδρία – «Θα αποδείξω την αθωότητά μου»

Μέση Ανατολή: Πώς η στρατηγική του Νετανιάχου για την περιοχή μπορεί να «σκάσει στα χέρια του»