Τέλος στα μισθολογικά «μυστικά»: Το νέο νομοσχέδιο για την ισότητα των φύλων και η ανατροπή στα ΒΑΕ του ΕΣΥ

Ριζικές ανατροπές στους κανόνες της αγοράς εργασίας και στην αρχιτεκτονική των εταιρικών αμοιβών φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970.

Το νομοσχέδιο, που στοχεύει στην εξάλειψη του έμφυλου μισθολογικού χάσματος (gender pay gap), εισάγει πρωτοφανείς κανόνες διαφάνειας, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να ανοίξουν τα χαρτιά τους, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει μια σημαντική διάταξη για την ένταξη χιλιάδων υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ).

Η ακτινογραφία του χάσματος στην Ελλάδα

Παρά τη συνταγματική κατοχύρωση της ίσης αμοιβής, η πραγματικότητα στην ελληνική αγορά παραμένει προβληματική. Το 2024, το μέσο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα ανήλθε στο 13,4%, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που κινήθηκε στο 11,1%. Η μεγαλύτερη ανισότητα καταγράφεται στον κλάδο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών με το θηριώδες 25,3%, και ακολουθούν οι Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με 19% και οι δραστηριότητες ακινήτων με 18,7%. Στον αντίποδα, το χάσμα εμφανίζεται αρνητικό στις ηλικίες κάτω των 25 ετών, όπου οι νέες γυναίκες αμείβονται καλύτερα από τους άνδρες συναδέλφους τους.

Διαφάνεια από την προκήρυξη μέχρι το bonus

Το νέο πλαίσιο απαγορεύει στους εργοδότες να ρωτούν τους υποψηφίους για το ύψος των προηγούμενων αποδοχών τους, ενώ τους υποχρεώνει να αναγράφουν το μισθολογικό εύρος ήδη από την προκήρυξη της θέσης. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, κάθε υπάλληλος θα δικαιούται να μαθαίνει τον μέσο μισθό ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία στην επιχείρηση.

Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτικός ο εσωτερικός έλεγχος για το μισθολογικό χάσμα (συμπεριλαμβανομένων των bonus και των παροχών). Η υποχρέωση αφορά ετήσια υποβολή στοιχείων για εταιρείες με πάνω από 250 εργαζόμενους, και κάθε τρία χρόνια για μικρότερες. Αν εντοπιστεί αδικαιολόγητη διαφορά ίση ή μεγαλύτερη του 5% η οποία δεν διορθωθεί εντός εξαμήνου, ενεργοποιείται υποχρεωτική διαδικασία αξιολόγησης και αναμόρφωσης των μισθολογικών δομών, με το βάρος της απόδειξης στο δικαστήριο να πέφτει πλέον στον εργοδότη.

Δικαίωση δεκαετιών για τους νοσηλευτές

Πέρα από τα έμφυλα ζητήματα, το νομοσχέδιο κρύβει μια τεράστια ειδήση για το ΕΣΥ, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών. Εντάσσονται για πρώτη φορά στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Ενσήμων οι νοσηλευτές, οι βοηθοί νοσηλευτών, καθώς και οι οδηγοί και διασώστες του ΕΚΑΒ που υπάγονται στο Δημόσιο. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εξομοιώνονται με εκείνες του πρώην ΙΚΑ, δίνοντας τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος της ηλικίας, με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης (εκ των οποίων 12 στις συγκεκριμένες ειδικότητες), παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα εξαγοράς του προηγούμενου χρόνου απασχόλησης.

Παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου

