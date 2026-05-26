ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 17:54
ADVERTORIAL

26.05.2026 17:02

«Posidonia China nicht 2026»: Ελλάδα και Κίνα Χαράζουν Μαζί τον Δρόμο για μια Πράσινη και Ψηφιακή Ναυτιλία

Στο πλαίσιο της συνεχώς εμβαθυνόμενης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2026 η εκδήλωση «Posidonia China Night 2026», με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ναυτιλίας, της χρηματοδότησης και των συναφών κλάδων.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί από τις 19:30 έως 22:30 στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso στη Βουλιαγμένη Αττικής, με κεντρικό θεματικό τίτλο: «Εμβάθυνση της Ελληνο-Κινεζικής Ναυτιλιακής Συνεργασίας — Μαζί προς ένα Νέο Κεφάλαιο Γαλάζιας Ανάπτυξης».

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει μια υψηλού επιπέδου πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ εκπροσώπων του ναυτιλιακού, χρηματοοικονομικού και βιομηχανικού τομέα των δύο χωρών, καλύπτοντας πεδία όπως η ναυτιλία, η ναυπηγική, οι λιμενικές υπηρεσίες και logistics, καθώς και η πράσινη χρηματοδότηση.

Το πρόγραμμα της βραδιάς θα περιλαμβάνει:

  • πολιτιστικές παρουσιάσεις, χαιρετισμούς επισήμων, κεντρικές ομιλίες, παρουσιάσεις συνεργασιών και τελετές εγκαινίων, επιχειρηματική έκθεση καθώς και επίσημο δείπνο και networking μεταξύ των προσκεκλημένων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επίσης σημαντικές ανακοινώσεις και τελετές, μεταξύ των οποίων:

  • η παρουσίαση της έκθεσης για την πράσινη και έξυπνη ανάπτυξη της κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας από το China Economic Information Service (CEIS),
  • η παρουσίαση του παγκόσμιου brand υπηρεσιών της CSSC Global Service,
  • τα εγκαίνια του Shipping Finance Center της Bank of China (Europe),
  • καθώς και τα εγκαίνια του γραφείου Αθηνών του China (Putuo) Shipping Service Industrial Park.

Παράλληλα, ειδικά διαμορφωμένος εκθεσιακός χώρος θα παρουσιάζει επιτεύγματα και υπηρεσίες που σχετίζονται με:

  • την πράσινη και χαμηλών εκπομπών ανάπτυξη,
  • τις ψηφιακές και «έξυπνες» τεχνολογίες,
  • καθώς και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για τη ναυτιλία

Διοργανωτές: Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC), Xinhua News Agency – China Economic Information Service (CEIS).

Συνδιοργανωτές & Υποστηρικτές: Bank of China (Europe) S.A. – Υποκατάστημα Αθηνών, Sino-Hellenic Information Post, Ελληνο-Κινεζική Ένωση Οικονομικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Ένωση Φιλίας Ελλάδας-Κίνας, Kweichow Moutai Co., Chery Automobile Co.

Για δηλώσεις συμμετοχής: www.agtship.com/forum-register

