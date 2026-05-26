«Πόλεμος» Σιακαντάρη-ΠΑΣΟΚ πριν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα

Σύύγκρουση ξέσπασε ανάμεσα στον Γιώργο Σιακαντάρη και το ΠΑΣΟΚ, πριν παρουσιαστεί το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, μετά τις δηλώσεις του συντονιστή για το μανιφέστο του νέου κόμματος και Δρ. Κοινωνιολογίας, στο ρ/σ «ΕΡΤNews Radio 105,8».

Απαντώντας πού στοχεύει το κόμμα Τσίπρα, ο κ. Σιακαντάρης είπε «ένα κόμμα για να λέγεται κόμμα εξουσίας πρέπει να έχει εναλλακτική πρόταση. Να συζητάει ποιο θα είναι ουσιαστικά το δικό του πρόταγμα, το οποίο θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα το οδηγήσει στην κυβέρνηση. Ούτε να είναι πρώτο στην αντιπολίτευση, δηλαδή να είναι αξιωματική αντιπολίτευση ούτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά μόνο και μόνο να είναι εκείνο το κόμμα το οποίο θα αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση στην Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι μπορούμε και να τρίβουμε τα μάτια μας ενδεχομένως από αυτά που θα δούμε στο μέλλον.

Έχουμε τέτοια δείγματα. Ξέρετε, εγώ είμαι μετρημένος στην πολιτική και πάντα θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο πολιτικό, αναλυτή, κοινωνιολόγο, επιστήμονα και μετά κατά δεύτερο λόγο ως πολιτικό, οπότε ασχολούμαι με την πολιτική σε αυτό το επίπεδο. Αλλά όμως σε αυτή τη στιγμή είμαι αισιόδοξος και δεν είναι μόνο αυτό. Ένα κόμμα πολιτικό πάντα θέτει ως στόχο για να είναι πολιτικό κόμμα, την κυβέρνηση, να δώσει προτάσεις κυβερνητικής διεξόδου. Δεν θέτει στόχους, ούτε συζητά αν θα πάει ούτε με ποιον θα πάει, αλλά αν θα είναι αυτός ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας», αφήνοντας αιχμές για την απόφαση του ΠΑΣΟΚ για μη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ.

Απαντώντας στο αν είναι οι ιδεολογίες ή οι λύσεις αυτές που παίζουν καθοριστικό ρόλο πια στην καθημερινότητά μας, δεδομένης και της δύσκολης δεκαετίας 2010-2020 που πέρασε η χώρα, ο κ. Σιακαντάρης είπε «οι λύσεις για την ακρίβεια, για τη φτώχεια, για τη διαφθορά, για τη σύγκρουση των μεγάλων συμφερόντων που επικρατεί στο ελληνικό οικονομικό σύστημα, για την ασυδοσία του μεγάλου πλούτου, για την υποβάθμιση της εργασίας. Οι λύσεις. Αλλά οι λύσεις έχουν διπλό πρόσωπο. Από τη μία πλευρά είναι οι λύσεις που είναι υπέρ του μεγάλου πλούτου, άρα είναι λύσεις που σχετίζονται περισσότερο με το πρόταγμα της Δεξιάς και οι λύσεις που για τα ίδια θέματα που έχουν πρόσωπο της Αριστεράς. Διαλέγεις και θεωρείς ποιο από αυτά σου πάει περισσότερο. Γιατί ξέρετε, μιλάμε για τάξεις, μιλάμε για κοινωνικά στρώματα. Έχουμε μια κυβέρνηση που ακολουθεί σαφέστατη ταξική πολιτική για τους χ, ψ, ω λόγους. Αλλά αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχει μία αντίδραση σε αυτό το πράγμα».

ΠΑΣΟΚ: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ;

Σχολιάζοντας τις αναφορές του, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σημείωσε τα εξής σε ανακοίνωσή του:

«Ο κ. Σιακαντάρης, συντάκτης του πολιτικού μανιφέστου Τσίπρα, σε σημερινή του συνέντευξη άφησε να εννοηθεί πως πλέον δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες αλλά οι λύσεις στα προβλήματα. Σαν να μην παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτεινόμενες λύσεις».

Και πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό ο κ. Σιακαντάρης που σήμερα εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα αφού πρώτα ασχολήθηκε με την ιδεολογική διακήρυξη του -πάντα ΠΑΣΟΚ (!)- Ανδρέα Λοβέρδου, να μας εξηγήσει τι εννοεί καθώς οι σημερινές δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια άρθρου του μετά την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ όπου ασκούσε κριτική σημειώνοντας ότι αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγικοί αντίπαλοι. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία;».

Σιακαντάρης: Η βιασύνη στην πολιτική σε οδηγεί σε σφάλματα

Ο κ. Σιακαντάρης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε:

«Δεν θα έμπαινα στον κόπο να αναρτήσω αυτό εδώ, αν δεν υπήρχε επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην οποία γράφεται «Ο Σιακαντάρης του Μανιφέστου του Τσίπρα σε σημερινή του συνέντευξη άφησε να εννοηθεί πως πλέον σημασία δεν έχουν οι ιδεολογίες αλλά οι λύσεις στα προβλήματα». Και συνεχίζει η ανακοίνωση “σαν μη παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτεινόμενες λύσεις”.Κατανοώ πως η βιασύνη στην πολιτική σε οδηγεί σε σφάλματα, αλλά όχι και μέχρι τέτοιου σημείου διαστρέβλωσης. Ιδού απομαγνητοφωνημένο από την ίδια την ERT News τι είπα.

« Αλλά οι λύσεις έχουν διπλό πρόσωπο. Από τη μία πλευρά είναι οι λύσεις που είναι υπέρ του μεγάλου πλούτου, άρα είναι λύσεις που σχετίζονται περισσότερο με το πρόταγμα της Δεξιάς και οι λύσεις που για τα ίδια θέματα έχουν το πρόσωπο της Αριστεράς. Διαλέγεις και θεωρείς ποιο από αυτά σου πάει περισσότερο. Γιατί ξέρετε, μιλάμε για τάξεις, μιλάμε για κοινωνικά στρώματα. Έχουμε μια κυβέρνηση που ακολουθεί σαφέστατη ταξική πολιτική για τους χ, ψ, ω λόγους. Αλλά αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχει μία αντίδραση σε αυτό το πράγμα».

Επίσης όσον αφορά την πάγια θέση μου, ακόμη και όταν ήμουν επιστημονικός διευθυντής στο ΙΣΤΑΜΕ Ανδρέας Παπανδρέου, πως η Δεξιά και η σοσιαλδημοκρατία είναι ιδεολογικοί και πολιτικοί αντίπαλοι και όχι στρατηγικοί, από την οποία συνάγουν πως προτείνεται η συγκυβέρνηση με τη Δεξιά, τους πληροφορώ, επειδή πολλοί εξ αυτών μάλλον είναι όψιμοι σοσιαλδημοκράτες, πως πάγια θέση της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας ήταν πως γι’ αυτή στρατηγικός αντίπαλος είναι μόνο αυτοί που αμφισβητούν το πρωτείο της δημοκρατίας. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας. Ή δεν τους ενδιαφέρει πλέον στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ η αλήθεια μπροστά στον πανικό των πρώτων δημοσκοπήσεων;».

ΠΑΣΟΚ: Γιατί ο Σιακαντάρης δυσκολεύεται να αρθρώσει ένα απλό «όχι»;

«Ο κ. Σιακαντάρης απέφυγε στην ανάρτησή του να απαντήσει στο ερώτημα που θέσαμε σχετικά με το πώς βλέπει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα απλό ‘όχι’. Γιατί δυσκολεύεται να το αρθρώσει;», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε για την ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη.

Προσθέτει ότι «παραμένει πάντως συνεπής με τις θέσεις του ως θεωρητικός της υποψηφιότητας Ανδρέα Λοβέρδου, που, όπως είδαμε, κατέληξε στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας». Επιπλέον, αναφέρει ότι αρθρογραφούσε τότε σχετικά γράφοντας τα εξής: «Μα δεν είναι πιο ‘δεξιές’ οι απόψεις του; Είναι. Αλλά όποιος γνωρίζει τη σοσιαλδημοκρατία και τους ηγέτες της, θα γνωρίζει πως αυτή πέτυχε, όποτε οι ηγέτες της κατόρθωσαν να συγκροτήσουν ένα ενιαίο ρεύμα με δεξιές, κεντρώες και αριστερές πολιτικές απόψεις και συνεργάτες που εστίαζαν στα κέντρα των κοινωνιών. Και επιτρέψτε με να πιστεύω πως ο ‘δεξιός’ Λοβέρδος θα το πετύχαινε καλύτερα αυτό».

«Ο δημοκρατικός κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

