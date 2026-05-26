Κόντρα δίχως τέλος της κυβέρνησης με την Κοβέσι

Η κυβέρνηση μπορεί να αιφνιδιάστηκε από την επιστολή της Λάουρα Κοβέσι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επέλεξε όμως να μην περιμένει παθητικά το επίσημο κείμενο αυτής και χθες από το βήμα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η κίνηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θεωρείται προβληματική και θα αντιμετωπιστεί ως τέτοια.

«Μόλις λάβουμε το κείμενο της επιστολής θα απαντήσουμε θεσμικά ως κυβέρνηση και σε όλα», ήταν η διατύπωση που χρησιμοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας αμέσως ότι «με βάση τις διαρροές προκαλείται ευλόγως απορία». Η φράση συμπυκνώνει τη γραμμή που έχει χαράξει το Μαξίμου, να μετατοπιστεί το βάρος της συζήτησης από το περιεχόμενο των ενστάσεων Κοβέσι στο ίδιο το γεγονός της παρέμβασής της και στον τρόπο με τον οποίο αυτή έγινε γνωστή στον Τύπο πριν φτάσει επισήμως στην Αθήνα.

Η επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως απεστάλη την Παρασκευή 22 Μαΐου και στηρίζεται στην αιτιολογική σκέψη 16 του Κανονισμού 2020/2092, του γνωστού Κανονισμού Αιρεσιμότητας για την προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Σε αυτήν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ίδιας της EPPO, η Λάουρα Κοβέσι εκφράζει «σοβαρές αμφιβολίες» ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δύο είναι τα πεδία που θίγει. Το πρώτο αφορά την τροπολογία Φλωρίδη για την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή την Τρίτη 19 Μαΐου. Το δεύτερο αφορά την άρνηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου να αναγνωρίσει στο σύνολό της την απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 2025 για ανανέωση πενταετίας στη θητεία τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, καθώς το Συμβούλιο έδωσε παράταση δύο ετών στους Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύση Μουζάκη.

Η κυβερνητική απάντηση κινήθηκε σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο, ο Παύλος Μαρινάκης διαχώρισε καθαρά τα δύο ζητήματα. Για την ανανέωση των θητειών υποστήριξε ότι πρόκειται για απόφαση της Δικαιοσύνης, στην οποία η κυβέρνηση δεν έχει ούτε θα μπορούσε να έχει εμπλοκή. Για τη νομοθέτηση επανέλαβε ότι η πρόθεση ήταν γνωστή «και ειδικώς και γενικώς» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ότι η ρύθμιση δεν περιορίζει τον ρόλο της, αλλά αναβαθμίζει τον δικαστικό βαθμό του αρμόδιου ανακριτή, από πρωτοδίκη σε εφέτη, χωρίς να αλλάζει η διαδικασία ορισμού του. Στο δεύτερο επίπεδο, πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης είχαν ήδη επιχειρήσει να αποδομήσουν την εικόνα αιφνιδιασμού, επικαλούμενες δημόσια τοποθέτηση της ίδιας της κ. Κοβέσι στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στα τέλη Απριλίου, όπου είχε κάνει λόγο για «πολύ καλή συνάντηση» με κυβερνητικό παράγοντα και για περισσότερους πόρους ώστε να προχωρήσει το έργο της Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Με αυτό το επιχείρημα, το Μαξίμου παρουσιάζει την πρόσφατη σκληρή παρέμβαση ως μεταβολή στάσης και επιχειρεί να υποβαθμίσει το θεσμικό βάρος της επιστολής προς την Κομισιόν.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ακόμη ότι οι πιο αξιόπιστες απαντήσεις για το κράτος δικαίου στη χώρα προέρχονται από τους θεσμικούς ευρωπαϊκούς παράγοντες και όχι από την ίδια την κυβέρνηση, παραπέμποντας στις διαπιστώσεις του αρμόδιου Επιτρόπου και στη συνεδρίαση της Επιτροπής LIBE, όπου, όπως είπε, η ελληνική πλευρά απάντησε αναλυτικά σε όσα τέθηκαν. Δεν δίστασε μάλιστα να μιλήσει για «αφωνία των γνωστών συκοφαντών της χώρας», με αιχμή προς όσους, κατά την κυβέρνηση, αξιοποιούν το ζήτημα εις βάρος της εικόνας της Ελλάδας.

Η αντιπολίτευση επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά εξέλιξη αθροίζοντας και την προηγούμενη αντιπαράθεση κυβερνητικών στελεχών με την ευρωπαία εισαγγελέα. Από το ΠΑΣΟΚ, η τομεάρχης Δικαιοσύνης Ευαγγελία Λιακούλη έκανε λόγο για διεθνή απαξίωση της χώρας και θύμισε ότι ο Κανονισμός Αιρεσιμότητας επιτρέπει, σε περιπτώσεις παραβίασης του κράτους δικαίου, ακόμη και το πάγωμα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη κατηγόρησαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι «ανοίγει πόλεμο με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», συνδέοντας το θέμα με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με ένα, όπως υποστηρίζουν, επαναλαμβανόμενο μοτίβο άρνησης λογοδοσίας.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κριτική εστίασε στη σιωπή του πρωθυπουργού, με στελέχη του κόμματος να καταγγέλλουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε κάθε αναφορά στο ζήτημα. Η κυβέρνηση από την πλευρά της εμμένει ότι η νομοθετική παρέμβαση δεν θίγει το έργο της EPPO και ότι πρόκειται για στοχευμένη πολιτική εκμετάλλευση μιας θεσμικής επιστολής.

Αυτό που κάνει την υπόθεση πιο σύνθετη από μια συνηθισμένη κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι το προηγούμενο της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, χωρών που είδαν να παγώνουν ευρωπαϊκά κονδύλια όταν ενεργοποιήθηκε ο Κανονισμός Αιρεσιμότητας για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη. Η Λάουρα Κοβέσι ζητεί από την Κομισιόν διεξοδική και αμερόληπτη αξιολόγηση, και η πολιτική ευθύνη για το αν θα υπάρξει συνέχεια ανήκει πλέον στην Επιτροπή.

Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η Κομισιόν δεν θα προχωρήσει σε ενεργοποίηση του Κανονισμού και ποντάρουν στη γραμμή στήριξης που έχει δείξει ο αρμόδιος Επίτροπος. Το επόμενο κρίσιμο σημείο είναι η ίδια η επίσημη απάντηση που ετοιμάζει η κυβέρνηση μόλις παραλάβει το κείμενο, καθώς και αν για το θέμα τοποθετηθεί σήμερα ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο. Συνεργάτες του υπουργού Δικαιοσύνης αφήνουν να εννοηθεί πάντως ότι η Αθήνα θα επιμείνει στο επιχείρημα της προηγούμενης ενημέρωσης της Εισαγγελίας, μετατρέποντας την υπεράσπιση σε κατηγορία για ασυνέπεια της ίδιας της κ. Κοβέσι.

