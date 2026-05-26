Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αμφιβάλλει αν το κόμμα Τσίπρα καταφέρει να μπεί στη Βουλή

Δεν έχει τίποτα να μετανιώσει από τη συμμετοχή της στην περίοδο της «Πρώτης φοράς Αριστερά» ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ, συμπληρώνοντας ότι «η προσπάθεια εκείνη προδόθηκε από μέσα», ενώ εκτίμησε ότι το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει ριζικά μετά τις επόμενες εκλογές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής εξέφρασε τις αμφιβολίες της ακόμη και για την είσοδο στο κοινοβούλιο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Αμφισβήτησε το κατά πόσον θα καταφέρει να πιάσει το όριο εισόδου του 3%.

Η ίδια εκτίμησε ότι οι επόμενες εκλογές θα έχουν «θεαματικό αποτύπωμα» και ότι «η επόμενη μέρα θα έχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό».

Επιπλέον, υποστήριξε ότι το κόμμα της ασκεί «την πιο ουσιαστική, την πιο παρούσα, την πιο δυναμική αντιπολίτευση», φέρνοντας όπως σημείωσε την κυβέρνηση να «απαντήσει και να απολογηθεί» για σοβαρές υποθέσεις, όπως τα Τέμπη και οι υποκλοπές.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, σημειώνοντας ότι, αν και άσκησε τα δικαιώματά του στην υπόθεση των υποκλοπών, υπήρξαν καθυστερήσεις σε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που «τελικά κατατέθηκαν».

