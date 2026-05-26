Η Meta αλλάζει ριζικά πορεία και ο άνθρωπος που έχει αναλάβει να οδηγήσει αυτή τη μετάβαση είναι ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Μαρκ Ζάκερμπεργκ εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες: ο Άντριου «Boz» Μπόσγουορθ.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, o τεχνολογικός διευθυντής της εταιρείας έχει πλέον μια νέα αποστολή: να μετατρέψει τη Meta σε μια εταιρεία που βάζει την τεχνητή νοημοσύνη στο κέντρο της λειτουργίας της, ακόμη κι αν αυτό προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό της.

Οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία της τεχνητής νοημοσύνης

Η ένταση στη Meta κορυφώθηκε όταν οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν ότι αυτά που πληκτρολογούν τους θα καταγράφονται, προκειμένου να εκπαιδευτούν AI agents στη χρήση υπολογιστών.

Κάποιοι αντέδρασαν, άλλοι υπέγραψαν αίτημα για να σταματήσει η πολιτική αυτή. Ο Μπόσγουορθ όμως δεν έκανε πίσω. Σε όσους ζήτησαν εξαίρεση, απάντησε αρνητικά. Σε όσους ανησυχούσαν για την ιδιωτικότητα, είπε να μη χρησιμοποιούν εταιρικές συσκευές για προσωπικό email.

Απολύσεις και νέες θέσεις στην AI

Η νέα κατεύθυνση συνοδεύτηκε από βαρύ κόστος για το προσωπικό. Η Meta απέλυσε 8.000 εργαζομένους και μετέφερε άλλους 7.000 σε νέες θέσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε εσωτερικό υπόμνημα, ο Μπόσγουορθ περιέγραψε ένα μέλλον όπου οι AI agents θα κάνουν μεγάλο μέρος της δουλειάς και οι άνθρωποι θα περιορίζονται στο να τους καθοδηγούν, να τους ελέγχουν και να τους βελτιώνουν.

«Ήδη βλέπουμε εργασίες που χρειάζονταν ώρες να γίνονται σε λεπτά», έγραψε, προσθέτοντας ότι σύντομα οι άνθρωποι δεν θα χρειάζεται να συμμετέχουν καθόλου σε ορισμένες διαδικασίες.

O Μπόσγουορθ μπορεί να κερδίσει σχεδόν 1 δισ. δολάρια αν βοηθήσει να αυξηθεί η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας κατά 500% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Το δεξί χέρι του Ζάκερμπεργκ

Ο 44χρονος Μπόσγουορθ δεν είναι τυχαίο στέλεχος. Έμαθε προγραμματισμό στα 10 του χρόνια, γνώρισε τον Ζάκερμπεργκ στο Χάρβαρντ, όταν ήταν βοηθός διδασκαλίας σε μάθημα εισαγωγής στην τεχνητή νοημοσύνη και μπήκε στο Facebook το 2006, όταν η εταιρεία είχε λιγότερους από 100 εργαζομένους.

Από τότε βρέθηκε σε κρίσιμα σημεία της πορείας της εταιρείας. Ήταν βασικός μηχανικός στο News Feed, που προκάλεσε αντιδράσεις για την ιδιωτικότητα αλλά εκτόξευσε τη χρήση της πλατφόρμας.

Αργότερα συνέβαλε στη μετάβαση της διαφήμισης του Facebook στα κινητά, σε μια δραστηριότητα που εξελίχθηκε σε γιγαντιαία πηγή εσόδων.

Ο άνθρωπος για τις δύσκολες αποστολές

Ο Ζάκερμπεργκ έχει στηριχθεί πολλές φορές στον Μπόσγουορθ για δύσκολες και αμφιλεγόμενες αποστολές. Όταν το Facebook μετονομάστηκε σε Meta και έριξε το βάρος του στο metaverse, ο Μπόσγουορθ ανέλαβε κεντρικό ρόλο.

Η στροφή αυτή δεν πήγε όπως αναμενόταν. Το Horizon Worlds αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα και δυσκολεύτηκε να κρατήσει χρήστες, ενώ το metaverse δεν έχει ακόμη απογειωθεί. Η Meta έχει πλέον αρχίσει να μεταφέρει πόρους σε άλλες προτεραιότητες, όπως τα έξυπνα γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη.

Ευθύς, σκληρός και συχνά αμφιλεγόμενος

Ο Μπόσγουορθ έχει χτίσει τη φήμη ενός στελέχους που μιλά ωμά και συχνά προκαλεί. Γράφει εσωτερικά υπομνήματα, απαντά σε ερωτήσεις χρηστών στο Instagram και σχολιάζει δημόσια μέσω podcast και κοινωνικών δικτύων.

Είναι συχνός χρήστης του X, όπου έχει συγκρουστεί με τον ιδρυτή της Oculus και πρώην στέλεχος του Facebook Πάλμερ Λάκι σχετικά με τις λεπτομέρειες της απόλυσής του το 2017, αλλά και με τον Έλον Μασκ για τα κουμπιά επεξεργασίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

It’s not a political statement and I didn’t do this because someone dared me to do it. Just don’t like Facebook. Gives me the willies. Sorry. — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2018

Η ευθύτητά του, όμως, τον έχει φέρει και σε δύσκολη θέση. Το 2016 είχε γράψει το εσωτερικό υπόμνημα «The Ugly», στο οποίο υπερασπιζόταν τη σύνδεση περισσότερων ανθρώπων μέσω Facebook, ακόμη κι αν αυτό είχε αρνητικές συνέπειες. Όταν το κείμενο διέρρευσε, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο Μπόσγουορθ, αυτοπροσδιοριζόμενος ως φιλελεύθερος, έγραψε και άλλη μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση, αυτή τη φορά στη δημόσια σελίδα του στο Facebook, λίγο μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία το 2016, υποτιμώντας τους πολιτικούς του υποστηρικτές. Ο Μπόσγουορθ διέγραψε την ανάρτηση αφού του είπαν ότι ψηφοφόροι του Τραμπ μέσα στην εταιρεία είχαν δηλώσει πως τους έκανε να νιώθουν ανασφαλείς, ένα επεισόδιο που περιέγραψε σε άλλη εσωτερική ανάρτηση το 2020, σύμφωνα με τους New York Times.

Η νέα αποστολή: AI παντού

Σήμερα, ο Μπόσγουορθ έχει αναλάβει ίσως τον πιο δύσκολο ρόλο της καριέρας του: να κάνει τη Meta να λειτουργεί σαν εταιρεία που σκέφτεται πρώτα με όρους τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθεί μεγάλες ομάδες με ελάχιστους μάνατζερ, λιγότερα έγγραφα σχεδιασμού και περισσότερα λειτουργικά πρωτότυπα. Παράλληλα, εποπτεύει έναν νέο οργανισμό «εφαρμοσμένης μηχανικής τεχνητής νοημοσύνης», με στόχο να ενισχυθεί η ανάπτυξη AI μοντέλων που θα ανταγωνιστούν εκείνα της OpenAI και της Anthropic.

Για πολλούς εργαζομένους της Meta, το ερώτημα είναι πλέον απλό αλλά κρίσιμο: όταν ολοκληρωθεί αυτή η μεταμόρφωση, πόσοι άνθρωποι θα χρειάζονται πραγματικά για να λειτουργεί η εταιρεία;

