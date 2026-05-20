Για πρώτη φορά από το 2001, η Google αλλάζει τις διαστάσεις του εμβληματικού πλαισίου αναζήτησης. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη την οδηγεί σε έναν ευρύτερο ανασχεδιασμό της αναζήτησης, ώστε οι χρήστες να μπορούν να κάνουν μεγαλύτερες, πιο σύνθετες ερωτήσεις και να ανεβάζουν φωτογραφίες ή βίντεο ως μέρος των ερωτημάτων τους.

Για 25 χρόνια, η αναζήτηση της Google βασιζόταν κυρίως σε σύντομες λέξεις-κλειδιά. Πλέον, οι χρήστες διατυπώνουν πολύ πιο σύνθετα ερωτήματα, ζητώντας απαντήσεις σε μορφή διαλόγου.

Αναζήτηση με chatbots και agents

Η νέα αναζήτηση θα επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν συμπληρωματικές ερωτήσεις μέσα από την κεντρική σελίδα της Google, με τη βοήθεια chatbot. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει ψηφιακούς βοηθούς, γνωστούς ως agents, που θα μπορούν να αυτοματοποιούν αναζητήσεις.

Οι νέες λειτουργίες θα βασίζονται στο Gemini 3.5 Flash, το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Σύμφωνα με την Google, το μοντέλο είναι ταχύτερο, φθηνότερο στη λειτουργία του και πιο αποτελεσματικό στη δημιουργία κώδικα και στην εκτέλεση αυτόνομων εργασιών.

Ο ρόλος του Gemini και η νέα στρατηγική της Google

Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, δήλωσε ότι η ταχύτητα και το χαμηλότερο κόστος του Gemini επιτρέπουν στην εταιρεία να το διαθέσει ευρύτερα. Όπως είπε, όταν οι χρήστες αξιοποιούν λειτουργίες αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιούν περισσότερο την αναζήτηση.

Οι αλλαγές παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών της Google στο Mountain View της Καλιφόρνιας, σε μια σχεδόν δίωρη παρουσίαση προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης. Ανάμεσά τους ήταν ένα νέο εργαλείο δημιουργίας βίντεο, ένα διαδικτυακό καλάθι αγορών και ένα σύστημα που μπορεί να διαβάζει και να συντάσσει email.

Η Google επιχειρεί έτσι να ενσωματώσει το Gemini βαθύτερα στις ήδη δημοφιλείς υπηρεσίες της, από την αναζήτηση και το Gmail μέχρι τα Docs, τις αγορές και το YouTube.

AI Overviews, AI Mode και διαδραστικές απαντήσεις

Η εταιρεία έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται ορισμένα αποτελέσματα αναζήτησης. Από το 2024, σε κάποιες αναζητήσεις η Google δεν εμφανίζει μόνο λίστα ιστοσελίδων, αλλά και αυτόματα παραγόμενες απαντήσεις, γνωστές ως AI Overviews.

Πέρυσι πρόσθεσε και το AI Mode, μια λειτουργία όπου οι χρήστες μπορούν να κάνουν διαδοχικές ερωτήσεις για το ίδιο θέμα, όπως σε ένα chatbot. Τώρα, οι δύο αυτές λειτουργίες συνδυάζονται, επιτρέποντας στους χρήστες να συνεχίζουν την αναζήτηση με follow-up ερωτήσεις.

Η Google σχεδιάζει επίσης να αξιοποιήσει το Gemini για πιο σύνθετες απαντήσεις. Σε θέματα όπως η αστροφυσική, το σύστημα θα μπορεί να δημιουργεί διαδραστικά γραφικά και προσομοιώσεις, αντί να περιορίζεται σε μια απλή λίστα συνδέσμων.

Νέα εργαλεία για email, κώδικα και αγορές

Η Google παρουσίασε και το Gemini Spark, μια υπηρεσία ενσωματωμένη στο Gmail, στα Docs και σε άλλα προϊόντα της. Το εργαλείο μπορεί να συγκεντρώνει σημειώσεις από email και συνομιλίες σε ένα ενιαίο έγγραφο, αλλά και να διαβάζει ή να συντάσσει email.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε αναβάθμιση της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης για προγραμματισμό, με την ονομασία Antigravity 2.0, η οποία θα έχει πρόσβαση στο Gemini 3.5 Flash.

Στον τομέα των αγορών, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν καλάθι μέσα στην αναζήτηση ή στο YouTube καθώς βλέπουν προϊόντα, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στο site ενός εμπόρου. Το καλάθι θα μπορεί επίσης να προτείνει εκπτώσεις όταν ένα προϊόν πέφτει σε τιμή και να προειδοποιεί για μη συμβατές επιλογές, όπως λάθος εξαρτήματα για υπολογιστή ή λάθος φίλτρα για καφετιέρα.

Βίντεο, φωτογραφίες και έξυπνα γυαλιά

Η Google ανακοίνωσε ακόμη το Gemini Omni, ένα εργαλείο επεξεργασίας εικόνας και βίντεο. Με αυτό, οι χρήστες θα μπορούν να ζητούν αλλαγές σε βίντεο, όπως την αφαίρεση ενός προσώπου από το φόντο. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι λειτουργίες αυτές θα ενσωματωθούν μελλοντικά και στην εφαρμογή φωτογραφιών της.

Το Omni θα λειτουργεί και ως εργαλείο δημιουργίας βίντεο, παράγοντας βίντεο διάρκειας 10 δευτερολέπτων με βάση γραπτές οδηγίες. Η πρόσβαση στο εργαλείο θα δίνεται μόνο σε συνδρομητές υπηρεσιών Google AI, με κόστος από 8 έως 250 δολάρια τον μήνα.

Τέλος, η Google ανακοίνωσε ότι το Gemini θα έρθει το φθινόπωρο και σε έξυπνα γυαλιά, σε συνεργασία με τη Samsung, τη Warby Parker και τη Gentle Monster. Τα γυαλιά θα διαθέτουν κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία, ώστε οι χρήστες να μπορούν να ρωτούν το Gemini για όσα βλέπουν γύρω τους.

Ωστόσο, η βαθύτερη ενσωμάτωση του Gemini σε υπηρεσίες όπως η αναζήτηση, το Gmail, τα Docs, το YouTube και οι αγορές δίνει στη Google ακόμη περισσότερα σήματα για τις ανάγκες και τη συμπεριφορά των χρηστών, όπως αναφέρουν στελέχη της εταιρείας.

