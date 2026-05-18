X: Ο Έλον Μασκ βάζει «κόφτη» στους χρήστες της δωρεάν υπηρεσίας

«Κόφτη» στους δωρεάν χρήστες του Χ βάζει ο Έλον Μασκ, σε μια προσπάθεια να αυξήσει τον αριθμό των συνδρομητών και τα έσοδα της πλατφόρμας, περιορίζοντας διάφορες δυνατότητες που έχουν οι λογαριασμοί που… δεν πληρώνουν.

Οι περιορισμοί αφορούν τις αναρτήσεις, τα άμεσα μηνύματα (DM), τις ακολουθήσεις, τις αλλαγές email και τη χρήση του API. Ο νέος κανονισμός αποσκοπεί στη διατήρηση της σταθερότητας της υπηρεσίας για το παγκόσμιο κοινό και στη μείωση των προβλημάτων κατά τη διάρκεια περιόδων έντονης χρήσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι τεχνικοί περιορισμοί συμβάλλουν στην προστασία των εσωτερικών συστημάτων από την υπερφόρτωση. Περιορίζοντας τη συχνότητα με την οποία πραγματοποιούνται ορισμένες ενέργειες, η X μειώνει την επιβάρυνση του συστήματος. Αυτό μειώνει τις σελίδες σφάλματος, μειώνει την πιθανότητα διακοπών λειτουργίας και διατηρεί τις βασικές λειτουργίες σε λειτουργία για τους περισσότερους χρήστες.

Συγκεκριμένα:

Οι αναρτήσεις περιορίζονται στις 50 πρωτότυπες και στις 200 απαντήσεις ανά ημέρα. Αυτά τα όρια χωρίζονται επίσης σε μικρότερα διαστήματα μισής ώρας.

Επίσης, το απόλυτο ανώτατο όριο αναρτήσεων , κατανεμημένο σε διαστήματα μισής ώρας ορίζεται στις 2.400 την ημέρα.

Περιορίζεται η συχνότητα με την οποία μπορεί να αλλάξει η καταχωρημένη διεύθυνση email στις 4 ανά ώρα.

Τίθεται τεχνικό ημερήσιο ανώτατο όριο ακολουθήσεων στις 400 ανά ημέρα. Εξακολουθούν να ισχύουν άλλες πολιτικές κατά των επιθετικών ακολουθήσεων. Συνολικά μπορούν να ακολουθούνται 5.000 λογαριασμοί. Μετά από αυτό, οι νέες ακολουθήσεις εξαρτώνται από την αναλογία «ακολουθώ-ακολουθούμενοι» του λογαριασμού.

Ο νέος κανονισμός ελέγχει επίσης τη δημοσίευση σε δύο επίπεδα, ιδίως για τους μη επαληθευμένους λογαριασμούς. Οι χρήστες που δεν έχουν επιλέξει το επαληθευμένο μπλε τικ μπορούν να δημιουργούν έως 50 νέες αναρτήσεις και 200 απαντήσεις καθημερινά. Ωστόσο, η εταιρεία χωρίζει επίσης τη δραστηριότητα δημοσίευσης σε τμήματα ανά μισή ώρα, και το συνολικό όριο της πλατφόρμας παραμένει στις 2.400 αναρτήσεις την ημέρα.

Η πλατφόρμα παρακολουθεί επίσης την επισκεψιμότητα από συνδεδεμένες υπηρεσίες μέσω ενός ωριαίου ορίου API. Οποιαδήποτε εφαρμογή τρίτων που είναι συνδεδεμένη με έναν λογαριασμό X συνεισφέρει σε αυτό το κοινό όριο. Οι χρήστες που βασίζονται σε διάφορα εργαλεία, όπως εφαρμογές προγραμματισμού ή υπηρεσίες ανάλυσης, θα φτάσουν το ωριαίο όριο API νωρίτερα από άλλους.

Μετά την εφαρμογή αυτών των νέων κανονισμών, η πλατφόρμα ενδέχεται να μειώσει τα ημερήσια ή ωριαία όρια για να προστατεύσει την απόδοση όταν η επισκεψιμότητα είναι ασυνήθιστα υψηλή. Όταν συμβαίνουν τέτοιες βραχυπρόθεσμες αλλαγές, η πλατφόρμα δημοσιεύει συνήθως ενημερώσεις στον επίσημο ιστότοπο κατάστασης του X.

Όταν ένας λογαριασμός φτάσει το ημερήσιο όριο, το X εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος στο οποίο αναφέρεται το ακριβές όριο που έχει ξεπεραστεί. Οι περισσότεροι περιορισμοί, όπως αυτοί που αφορούν τα DM, τις αναρτήσεις, τις τροποποιήσεις email και τις κλήσεις API, είναι χρονικά περιορισμένοι.

