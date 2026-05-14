Τα drones αλλάζουν τον ρόλο του ελεύθερου σκοπευτή στον σύγχρονο πόλεμο, αφαιρώντας του ένα μεγάλο μέρος από τις ιδιότητές του: την παρατήρηση, τον εντοπισμό και το πλήγμα ακριβείας από απόσταση.

Για δεκαετίες, ο ελεύθερος σκοπευτής ήταν ένα από τα πιο εξειδικευμένα «εργαλεία» του πεδίου μάχης. Δεν ήταν απλώς ένας στρατιώτης που πυροβολούσε καλά. Ήταν παρατηρητής, συλλέκτης πληροφοριών, μέσο ψυχολογικής πίεσης και όπλο ακριβείας. Η αξία του βρισκόταν στην ικανότητα να βλέπει χωρίς να φαίνεται, να περιμένει, να αναγνωρίζει στόχους και, όταν έπρεπε, να χτυπά με μία βολή.

Σήμερα, μεγάλο μέρος αυτής της αποστολής περνά στα drones.

Στην Ουκρανία, όπου ο πόλεμος έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο εργαστήριο μη επανδρωμένων συστημάτων της εποχής μας, ακόμη και έμπειροι snipers μετακινούνται σε ρόλους υποστήριξης ομάδων drones. Ρεπορτάζ της Wall Street Journal περιγράφει πώς η μαζική χρήση drones έχει περιορίσει τον παραδοσιακό ρόλο των ελεύθερων σκοπευτών, επειδή τα drones μπορούν να εντοπίζουν στόχους, να μεταδίδουν εικόνα και να πλήττουν με μικρότερο ρίσκο για τον άνθρωπο. Το ίδιο ρεπορτάζ, ωστόσο, σημειώνει ότι οι snipers δεν εξαφανίζονται, καθώς παραμένουν χρήσιμοι σε άμυνα θέσεων, κακό καιρό και αποστολές εντοπισμού διεισδύσεων

Πού υπερτερούν τα drones

Το πρώτο μεγάλο πλεονέκτημα των drones είναι η ορατότητα. Ένας sniper βλέπει από το σημείο όπου βρίσκεται. Περιορίζεται από το έδαφος, τα κτίρια, τη βλάστηση, τις γραμμές ορατότητας και την απόσταση. Ένα drone μπορεί να πετάξει πάνω από όλα αυτά.

Μπορεί να ελέγξει μια διαδρομή πριν κινηθεί μια μονάδα. Μπορεί να δει πίσω από έναν τοίχο, μέσα σε ένα χαράκωμα, πάνω από μια γραμμή δέντρων ή στην ταράτσα ενός κτιρίου. Σε αστικό περιβάλλον, σε χαρακώματα ή σε ορεινό έδαφος, αυτή η εικόνα από ψηλά αλλάζει πλήρως τα δεδομένα.

Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι το ρίσκο. Για να παρατηρήσει ή να χτυπήσει έναν στόχο, ο sniper πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο. Αν εντοπιστεί, η απώλεια είναι μεγάλη, γιατί ένας έμπειρος sniper δεν αντικαθίσταται εύκολα.

Το drone, αντίθετα, μπορεί να σταλεί σε μια επικίνδυνη περιοχή χωρίς να κινδυνεύει άμεσα άνθρωπος. Αν καταρριφθεί ή χαθεί, το κόστος είναι πολύ μικρότερο από την απώλεια ενός εκπαιδευμένου στρατιώτη.

Φθηνά, γρήγορα και αναλώσιμα

Το τρίτο πλεονέκτημα είναι η κλίμακα. Οι καλοί snipers είναι λίγοι. Θέλουν εκπαίδευση, εμπειρία, ψυχραιμία και ειδικό εξοπλισμό. Τα drones, αντίθετα, μπορούν να διανεμηθούν σε πολύ περισσότερες μονάδες.

Μια μικρή ομάδα πεζικού μπορεί να έχει δική της εικόνα από αέρος, χωρίς να περιμένει ειδική μονάδα αναγνώρισης ή ελεύθερο σκοπευτή.

Υπάρχει και το κόστος. Ένας sniper είναι επένδυση χρόνων. Ένα μικρό drone μπορεί να είναι φθηνό, να τροποποιηθεί γρήγορα και να χρησιμοποιηθεί μαζικά. Ιδίως τα FPV drones έχουν δείξει ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως φθηνά όπλα ακριβείας, ικανά να πλήξουν οχήματα, θέσεις μάχης ή μεμονωμένους στόχους.

Από τη διόπτρα στην εικόνα

Ένας sniper μπορεί να δει έναν στόχο και να ενημερώσει τη μονάδα του. Το drone, όμως, μπορεί να μεταδώσει ζωντανή εικόνα ταυτόχρονα σε χειριστές, διοικητές, πυροβολικό και ομάδες εδάφους.

Και η εικόνα, στον σύγχρονο πόλεμο, είναι συχνά πιο πολύτιμη από την περιγραφή.

Το FPV drone ως «ιπτάμενος sniper»

Η πιο μεγάλη αλλαγή έρχεται όταν το drone δεν παρατηρεί απλώς, αλλά επιτίθεται.

Ένα FPV drone μπορεί να κινηθεί προς έναν στόχο με τρόπο που ένα βλήμα sniper δεν μπορεί. Δεν περιορίζεται στην ευθεία γραμμή βολής. Μπορεί να ακολουθήσει όχημα, να πλησιάσει από πλάγια, να μπει σε χαράκωμα ή να χτυπήσει από γωνία που δεν καλύπτεται από το έδαφος.

Εκεί που η μηχανή δεν φτάνει

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι ο άνθρωπος βγαίνει από την εξίσωση. Το drone έχει μεγάλα πλεονεκτήματα, αλλά έχει και σοβαρά όρια.

Ένα drone χρειάζεται μπαταρία, σύνδεση, συχνότητες, πολλές φορές GPS και σταθερή επικοινωνία με τον χειριστή. Σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου μπορεί να μπλοκαριστεί, να χάσει σήμα, να πέσει ή να παραπλανηθεί.

Ο sniper δεν έχει αυτό το πρόβλημα και σε αποστολές όπου η σιωπή και η μη ανίχνευση είναι κρίσιμες, ο άνθρωπος εξακολουθεί να έχει πλεονέκτημα.

Γιατί ο άνθρωπος παραμένει απαραίτητος

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του sniper είναι η κρίση επί τόπου. Μπορεί να διαβάσει συμπεριφορές, να αξιολογήσει κινήσεις, να καταλάβει αν κάτι είναι παγίδα, να περιμένει ή να αποφασίσει ότι δεν πρέπει να πυροβολήσει.

Το drone δίνει εικόνα, αλλά η εικόνα μπορεί να είναι περιορισμένη. Ο χειριστής βλέπει μέσα από κάμερα, με συγκεκριμένη γωνία και συχνά υπό πίεση χρόνου. Δεν έχει πάντα πλήρη αίσθηση του χώρου, του ήχου, του ρυθμού και της τακτικής κατάστασης.

Υπάρχουν συνθήκες όπου τα drones δυσκολεύονται πρακτικά: δυνατός άνεμος, βροχή, χαμηλή ορατότητα, πυκνή βλάστηση, κλειστό αστικό περιβάλλον, υπόγειοι χώροι ή έντονες ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας καλά κρυμμένος παρατηρητής ή sniper μπορεί να είναι πιο αξιόπιστος..

Γι’ αυτό και οι στρατοί δεν εγκαταλείπουν τους snipers. Τους εντάσσουν σε ένα διαφορετικό σύστημα μάχης.

Το νέο μοντέλο: sniper και drone στην ίδια ομάδα

Το μέλλον δεν είναι «drone ή sniper». Είναι drone μαζί με sniper.

Ο ελεύθερος σκοπευτής μπορεί να αξιοποιεί την εικόνα από drones για να έχει καλύτερη επίγνωση του χώρου. Μπορεί να επιβεβαιώνει στόχους που εντοπίζονται από αέρος. Μπορεί να λειτουργεί ως παρατηρητής όταν τα drones δεν μπορούν να πετάξουν. Μπορεί επίσης να καλύπτει ομάδες χειριστών, οι οποίοι συχνά είναι ευάλωτοι αν εντοπιστεί η θέση τους.

Αντίστοιχα, το drone μπορεί να κάνει τη δουλειά του sniper πιο ασφαλή. Μπορεί να ελέγχει διαδρομές, να εντοπίζει απειλές, να δίνει εικόνα από πίσω πλευρές και να μειώνει την ανάγκη να εκτεθεί ο άνθρωπος.

Ο ελεύθερος σκοπευτής παραμένει χρήσιμος. Αλλά δεν είναι πια ο μοναδικός αόρατος κυνηγός του πεδίου μάχης.

(Με πληροφορίες από Wall Street Journal, CNAS, CSIS, Modern War Institute)

Διαβάστε επίσης:

Το AI που «απογειώνει» τις ερωτικές φαντασιώσεις – 2,5 εκατ. χρήστες καθημερινά

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

Νότια Κορέα: Ο πρώτος βουδιστής μοναχός-ρομπότ είναι γεγονός – Χειροτονήθηκε στη Σεούλ