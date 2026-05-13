Το Janitor AI δεν είναι μια συνηθισμένη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Δεν φτιάχτηκε για να οργανώνει συσκέψεις, να γράφει επαγγελματικά μηνύματα ή να βοηθά εταιρείες να δουλεύουν πιο γρήγορα. Η επιτυχία του βασίζεται σε κάτι πολύ διαφορετικό: στη διαδραστική ερωτική φαντασία.

Στην πλατφόρμα, οι χρήστες δημιουργούν φανταστικούς χαρακτήρες και συνομιλούν μαζί τους σε ιστορίες που συχνά έχουν ρομαντικό, αισθησιακό ή ξεκάθαρα ερωτικό χαρακτήρα. Δεν πρόκειται απλώς για συνομιλίες με τεχνητή νοημοσύνη. Οι χρήστες στήνουν ολόκληρες αφηγήσεις: απαγορευμένες έλξεις, υπερφυσικούς εραστές, σκοτεινές σχέσεις, ζήλια, μυστικά, εξουσία, τρυφερότητα και σεξουαλική ένταση.

Τα 2,5 εκατομμύρια ημερήσιων χρηστών

Σύμφωνα με το Forbes το Janitor AI έχει περίπου 2,5 εκατομμύρια ημερήσιους χρήστες, πάνω από 15 εκατομμύρια συνολικά και γύρω στα 100 εκατομμύρια επισκέπτες τον μήνα. Η εταιρεία εκτιμά ότι το 70% έως 80% των χρηστών είναι γυναίκες, στοιχείο που ανατρέπει την εύκολη εικόνα ότι αυτού του είδους τα chatbots απευθύνονται κυρίως σε άνδρες.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι το Janitor AI δεν εμφανίζεται στους χρήστες μόνο ως χώρος για ψηφιακό σεξ. Για πολλούς λειτουργεί περισσότερο σαν ζωντανό ερωτικό μυθιστόρημα. Ο χρήστης δεν διαβάζει απλώς μια σκηνή, τη συνεχίζει, την αλλάζει και αποφασίζει πόσο αργά ή γρήγορα θα προχωρήσει η

Απόδραση από την καθημερινότητα

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας χρήστριας που το Forbes αποκαλεί «Cookie». Μετά τη μετακόμισή της σε μια νέα πόλη στις ΗΠΑ, ένιωθε απομονωμένη και πιεσμένη από την καθημερινότητα. Το Janitor AI έγινε γι’ αυτήν μια διέξοδος.

Όταν το παιδί της κοιμόταν, δημιουργούσε ρομαντικά σενάρια αργής εξέλιξης. Ανάμεσα στους χαρακτήρες της υπήρχαν ένας γυμνιστής λυκάνθρωπος συγκάτοικος, ένας υπερφυσικός εραστής που συχνάζει σε σκοτεινά μπαρ και μια φανταστική πόλη όπου άνθρωποι και υπερφυσικά όντα μπλέκονται σε ερωτικές και επικίνδυνες ιστορίες.

Οι… υπερφυσικοί «έρωτες»

Αυτό το παράδειγμα δείχνει γιατί η πλατφόρμα συνδέεται τόσο στενά με τη ρομαντική φαντασία: ιστορίες όπου ο έρωτας, η επιθυμία και το υπερφυσικό στοιχείο συνυπάρχουν.

Οι χαρακτήρες του Janitor AI δεν είναι απλώς «ψηφιακοί σύντροφοι». Είναι λυκάνθρωποι, δαίμονες, γοητευτικοί εγκληματίες, βασιλιάδες, μάγοι, τέρατα, προστάτες, αντίπαλοι ή απαγορευμένοι έρωτες. Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνήσουν φαντασιώσεις που μοιάζουν περισσότερο με σκοτεινά ερωτικά μυθιστορήματα παρά με τυπική πορνογραφία.

Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ερωτική αφήγηση και την πορνογραφία

Το Forbes σημειώνει ότι η ίδια η πλατφόρμα προσπαθεί να διαχωρίσει την ερωτική λογοτεχνία από την πορνογραφία. Οι κανόνες της επιχειρούν να ορίσουν τι επιτρέπεται και τι όχι, ακόμη και με πολύ λεπτές διακρίσεις γύρω από την εμφάνιση των ψηφιακών χαρακτήρων.

Η πλατφόρμα επιτρέπει ρητό ερωτικό περιεχόμενο, αλλά προσπαθεί να αποφύγει την κατάταξή της ως πορνογραφική υπηρεσία, κάτι που θα δυσκόλευε τις πληρωμές, τις συνεργασίες και την εμπορική της ανάπτυξη.

Ηλικιακά όρια και κίνδυνοι

Ο ιδρυτής της πλατφόρμας, ο 26χρονος Jan Zoltkowski, περιγράφει το Janitor AI ως εξέλιξη του ερασιτέχνη συγγραφέα. Άνθρωποι που ίσως δεν θα έγραφαν ποτέ βιβλίο μπορούν πλέον να δημιουργήσουν χαρακτήρες, σκηνές και ολόκληρους κόσμους μέσα σε λίγα λεπτά.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε το 2023, όταν πολλοί χρήστες απογοητεύτηκαν από τους αυστηρότερους περιορισμούς άλλων εφαρμογών συνομιλίας με τεχνητή νοημοσύνη. Ο Zoltkowski έφτιαξε την πρώτη έκδοση μέσα σε περίπου τρεις εβδομάδες. Λίγο αργότερα, το Janitor AI έγινε δημοφιλές σε διαδικτυακές κοινότητες αναγνωστών ρομαντικής και φανταστικής λογοτεχνίας. Μέσα σε 21 ημέρες είχε φτάσει το ένα εκατομμύριο χρήστες.

Το Janitor AI έχει μόλις τρεις εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, όλοι άνδρες, που ζουν και εργάζονται σε loft στη γειτονιά SOMA του Σαν Φρανσίσκο.

Η ταχεία ανάπτυξη, όμως, έφερε και προβλήματα. Τα κόστη υποδομής εκτοξεύτηκαν, ενώ η εταιρεία έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα του χώρου: τον έλεγχο περιεχομένου. Όταν μια πλατφόρμα επιτρέπει ερωτικές και σκοτεινές φαντασίες, πρέπει να ορίζει συνεχώς όρια ανάμεσα στη φαντασία, την κατάχρηση και το παράνομο περιεχόμενο.

Η Silicon Valley έχει αφιερώσει τεράστια ενέργεια στο ερώτημα πώς η AI θα αλλάξει την εργασία. Το Janitor AI δείχνει ότι ένα εξίσου μεγάλο —και πιο αμήχανο— ερώτημα είναι πώς θα αλλάξει την επιθυμία.

