Για χρόνια, 25 νεκροί συνάνθρωποί μας παρέμεναν στα «αζήτητα». Σοροί που δεν αναζητήθηκαν, δεν παραλήφθηκαν, δεν οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία, έμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στους ψυκτικούς θαλάμους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Κάποιοι για δύο ή τρία χρόνια. Οι παλαιότερες σοροί, ακόμη και πέντε με έξι χρόνια.

Μετά από όλο αυτό το διάστημα, λειτουργοί κηδειών, μέλη του Σωματείου Λειτουργών Γραφείων Κηδειών και Ταριχευτών Μακεδονίας, ανέλαβαν αφιλοκερδώς τη μεταφορά και τον ενταφιασμό των 25 αζήτητων σορών.

Πολύμηνες προσπάθειες για να ολοκληρωθεί η ταφή

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, η διαδικασία ολοκληρώθηκε έπειτα από συντονισμένες πολύμηνες προσπάθειες και σε συνεργασία με τη Γ’ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, το Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Κοιμητήριο του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο, καθώς και το Κοιμητήριο της Κοινότητας Μεσοκώμης Σερρών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

«Προσφερθήκαμε αφιλοκερδώς ώστε να οδηγήσουμε στην τελευταία τους κατοικία σορούς που για πολλά χρόνια ήταν στα ψυγεία. Κάποιοι ήταν για δύο, για τρία χρόνια, ενώ οι παλαιότερες σοροί βρίσκονταν στους ψυκτικούς θαλάμους για περίπου πέντε με έξι χρόνια», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Σωματείου, Νέστωρας Νικολόπουλος.

«Μαζική κινητοποίηση»

Ο ίδιος σημείωσε ότι και στο παρελθόν συνάδελφοί του είχαν φροντίσει για την ταφή μεμονωμένων σορών, ωστόσο αυτή ήταν η πρώτη φορά που οργανώθηκε μια τόσο μαζική κινητοποίηση. «Είναι κρίμα να μένουν σοροί για μεγάλο χρονικό διάστημα στα ψυγεία. Τα μέλη του Σωματείου μας, όταν απαιτείται, το πράττουν για περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται δύσκολες και για σορούς που μένουν στα αζήτητα», πρόσθεσε.

Η Γ’ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς το Σωματείο, εκφράζοντας «θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες» για την ανιδιοτελή προσφορά και την πολύτιμη βοήθεια στην ταφή των 25 σορών.

Στην επιστολή τονίζεται ότι η ανάληψη της παραλαβής, της μεταφοράς και της διαδικασίας ενταφιασμού «με εξαιρετικό σεβασμό και επαγγελματισμό» αποτελεί «παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης».

«Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε η συνεισφορά σας εξασφάλισε την αξιοπρέπεια που αρμόζει σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

