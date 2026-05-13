Κέιτ Μίντλετον: Επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία – Πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό μετά την περιπέτειά της με τον καρκίνο

Τη διήμερή της επίσκεψη στην Ιταλία ξεκίνησε σήμερα η πριγκίπισσα Κέιτ, πραγματοποιώντας το πρώτο επίσημο ταξίδι της στο εξωτερικό, μετά την περιπέτεια της υγείας της με τον καρκίνο που, πλέον, βρίσκεται σε ύφεση.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Ουίλιαμ, θα φτάσει στην πόλη Ρέτζο Εμίλια, στη βόρεια Ιταλία, σήμερα το μεσημέρι.

Η πόλη Ρέτζο Εμίλια έχει δώσει το όνομά της στην ομώνυμη προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε παιδί είναι, από τη φύση του, δημιουργικό και έξυπνο.

Η πιο πρόσφατη επίσημη επίσκεψή της στο εξωτερικό ήταν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ταξίδεψε στη Βοστώνη των ΗΠΑ με τον Ουίλιαμ για να παραλάβει το βραβείο Earthshot για την περιβαλλοντική της ευαισθητοποίηση.

Τον Μάρτιο του 2024, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο, η μορφή του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία.

Από τότε που ανακοίνωσε την ύφεση τον Ιανουάριο του 2025, επέστρεψε σταδιακά στο δημόσιο προσκήνιο.

Η εκπαίδευση είναι ένας πολύ σημαντικός σκοπός για την 44χρονη πριγκίπισσα, η οποία έχει τρία παιδιά με τον σύζυγό της Ουίλιαμ: τον Τζορτζ, 12 ετών, την Σάρλοτ, 11 ετών, και τον Λούις, 8 ετών.

Το 2021, ίδρυσε το Κέντρο για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία και εργάζεται για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπουδαιότητα των πρώτων χρόνων της ζωής ενός παιδιού.

Σε αυτό το πλαίσιο επισκέπτεται το Ρέτζο Εμίλια. Η προσέγγιση του Ρέτζο Εμίλια, η οποία γίνεται ολοένα και πιο ελκυστική για γονείς και εκπαιδευτικούς, αναπτύχθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τον ψυχολόγο και εκπαιδευτικό Λόρις Μαλαγκούτσι.

Ο Μαλαγκούτσι εργάστηκε με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, κάτι που διαμόρφωσε την εκπαιδευτική του φιλοσοφία, η οποία επικεντρώνεται στην αποδοχή των ατομικών διαφορών.

Αυτή η μέθοδος βασίζεται σε ένα καινοτόμο όραμα: το παιδί είναι ικανό, δημιουργικό και ικανό να καλλιεργήσει ενεργά τις ικανότητές του.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Παλατιού του Κένσινγκτον, «η πριγκίπισσα ανυπομονεί να επισκεφθεί την Ιταλία» για να μάθει περισσότερα για την προσέγγιση του Ρέτζο Εμίλια, η οποία τοποθετεί τη φύση -ένα άλλο θέμα που την ενδιαφέρει- στο επίκεντρο της προσχολικής εκπαίδευσης.

Η επίσκεψη της Κέιτ σηματοδοτεί «ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής καθώς συνεχίζει τη διεθνή επέκτασή του», ανέφερε το Παλάτι σε ανακοίνωσή του.

Στόχος της Κέιτ είναι να «διερευνήσει τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές στην υποστήριξη των μικρών παιδιών και των φροντιστών τους».

«Η μεγάλη διαίσθηση του Μαλαγκούτσι -η οποία αποτέλεσε μια πραγματική επανάσταση- αναγνωρίζεται επιτέλους σήμερα», δήλωσε στο AFP ο Νάντο Ρινάλντι, διευθυντής σχολείων και παιδικών σταθμών στο Ρέτζο Εμίλια.

Η επίσκεψη της πριγκίπισσας είναι «πηγή υπερηφάνειας» και αντιπροσωπεύει «μεγάλη αναγνώριση για εμάς», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Ναταλία Δραγούμη: «Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα γιατί δεν κάνει καλό στη δουλειά μου» (Video)

Χάρης Βαρθακούρης για Eurovision: «Δεν έχω δει πιο όμορφη ελληνική συμμετοχή» (Video)

Απόστολος Γκλέτσος: «Δεν κρύβω την ηλικία μου, φαίνονται οι ρυτίδες» (Video)



