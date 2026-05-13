Χάρης Βαρθακούρης για Eurovision: «Δεν έχω δει πιο όμορφη ελληνική συμμετοχή» (Video)

Ενθουσιασμένος δηλώνει ο Χάρης Βαρθακούρης για την ελληνική συμμετοχή στη φετινή Eurovision, ο οποίος αμέσως μετά την εμφάνιση του Ακύλα στον Α’ Ημιτελικό, αποθέωσε στα social media τον εκπρόσωπο της χώρας μας στον διαγωνισμό.

Ο καλλιτέχνης ανέβηκε το βράδυ της Τρίτης (12/5) στη σκηνή του Wiener Stadthalle, παρουσιάζοντας στη Βιέννη το «Ferto».

«Δεν έχω δει πιο όμορφη ελληνική συμμετοχή» έγραψε στο Χ ο τραγουδιστής, επισημαίνοντας ότι στα χρόνια που παρακολουθεί τον μουσικό θεσμό, δεν τον έχει εκπλήξει περισσότερο άλλη ελληνική αποστολή.

Δεν έχω δει ωραιότερη ελληνική συμμετοχή #eurovisiongr — Harry Varthakouris (@HarryVarth) May 12, 2026

Ο Akylas ξεχώρισε στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, ξεσηκώνοντας το κοινό, μέσα από μια εντυπωσιακή σκηνική εμφάνιση, με την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Στη σκηνή δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό σκηνικό με αισθητική videogame, το οποίο απέδιδε συμβολικά τα μηνύματα του τραγουδιού γύρω από τον υπερκαταναλωτισμό, ενώ στο πλευρό του καλλιτέχνη εμφανίστηκαν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Δείτε την εμφάνιση του Ακύλα στον Α’ ημιτελικό

