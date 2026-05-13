Απόστολος Γκλέτσος: «Δεν κρύβω την ηλικία μου, φαίνονται οι ρυτίδες» (Video)

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Απόστολος Γκλέτσος με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Χιόνισε στο Λιανοκλάδι» του Ντίνου Σπυρόπουλου όπου έδωσε το παρών.

Μιλώντας για την προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός δεν έκρυψε ότι είναι ερωτευμένος, επισημαίνοντας ότι απολαμβάνει τις όμορφες στιγμές που βιώνει δίπλα στη σύντροφό του.

«Βέβαια, δηλώνω ερωτευμένος. Το ‘χω πει αυτό. Μετ’ επιτάσεως! Είναι ωραίο να σε στηρίζει η σύντροφός σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο θέμα της ηλικίας, ο ηθοποιός τόνισε ότι το πέρασμα του χρόνου δεν τον αγχώνει, επισημαίνοντας ότι δεν έχει λόγο να κρύψει τα χρόνια του.

Ερωτηθείς αν είναι θετικός στο ενδεχόμενο αισθητικών παρεμβάσεων, ο Απόστολος Γκλέτσος ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλεέι τίποτα.

«Δεν κρύβω την ηλικία μου. Τι να κρύψεις, ρε παιδιά; Δεν μαρτυράει η γίδα, μαρτυράει το κέρατο. Δηλαδή, μαρτυράει η εμφάνιση, εννοώ. Δεν έχει σημασία… Κάποια πράγματα όμως φαίνονται. Κάποια πράγματα, όσο δηλαδή φαίνεται η καριέρα, το πόσο καιρό δουλεύεις, όλα αυτά… φαίνονται. Φαίνονται οι ρυτίδες. Μπορεί και να έκανα μπότοξ δεν ξέρω, μπορεί και να έκανα. Δεν είμαι κατά, σε τίποτα δεν είμαι κατά εγώ. Όλα αυτά, εντάξει… ό,τι βοηθάει τον άνθρωπο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

