ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:32
13.05.2026 10:16

Al Jazeera: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια με κλειστά γραφεία στην Δυτική Όχθη

Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στις εγκαταστάσεις του Al Jazeera στη Ραμάλα την Τρίτη και ανανέωσε την απαγόρευση μετάδοσης για 13η φορά.

Η παράταση «λουκέτου» έχει διάρκεια τριών μηνών. Επιπλέον, οι στρατιώτες έριξαν δακρυγόνα στην κεντρική πλατεία της Ραμάλα χωρίς αιτιολογημένο λόγο, όπως υποστηρίζεται.

Το Al Jazeera παραμένει ουσιαστικά αποκλεισμένο στο Ισραήλ μετά την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης το 2024 να διακόψει τη λειτουργία του δικτύου στη χώρα, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφάλειας».

Η απαγόρευση περιλαμβάνει κλείσιμο γραφείων, κατάσχεση εξοπλισμού, διακοπή καλωδιακής και δορυφορικής μετάδοσης και μπλοκάρισμα ιστοσελίδων του δικτύου εντός Ισραήλ.

Με βάση τη Συμφωνία του Όσλο και το διεθνές δίκαιο, όπως αναφέρεται, το Ισραήλ δεν έχει το δικαίωμα να κάνει κάτι από αυτά τα πράγματα.

Το Ισραήλ έκλεισε τα γραφεία του Al Jazeera στο έδαφός του τον Μάιο του 2024 απαγορεύοντας τη λειτουργία του, υποστηρίζοντας ότι το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Επίσης το κατηγόρησε για μεροληπτική στάση υπερ της Χαμάς και ότι υποστηρίζει την προπαγάνδα της οργάνωσης, κάτι που το Al Jazeera απορρίπτει.

