Φεύγεις για ταξίδι τον Μάιο; Τα 10 πράγματα που πρέπει να ελέγξεις στο αυτοκίνητο

Ο Μάιος είναι ίσως ο πρώτος πραγματικά μήνας της χρονιάς που σκέφτεσαι μονίμως το επόμενο ταξίδι. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, οι παραλίες αρχίζουν να γεμίζουν, τα πρώτα τριήμερα πλησιάζουν και χιλιάδες οδηγοί ετοιμάζονται να αφήσουν πίσω την πόλη για λίγες ημέρες ξεκούρασης.

Εκεί ακριβώς όμως είναι που ένα αυτοκίνητο που μέχρι χθες έκανε αποκλειστικά μικρές αστικές διαδρομές, καλείται ξαφνικά να ταξιδέψει φορτωμένο, με υψηλές θερμοκρασίες, κίνηση και πολλές ώρες συνεχόμενης λειτουργίας. Και συνήθως, τα προβλήματα εμφανίζονται ακριβώς εκεί που δεν τα περιμένεις. Στην ουρά των διοδίων με 28 βαθμούς και air condition στο φουλ. Σε μια ανηφόρα επαρχιακού δρόμου με γεμάτο πορτμπαγκάζ. Ή σε μια ξαφνική καταιγίδα στην εθνική, όταν συνειδητοποιείς ότι οι υαλοκαθαριστήρες έχουν ξεραθεί από τον ήλιο εδώ και μήνες. Το καλό είναι ότι οι περισσότεροι βασικοί έλεγχοι θέλουν πραγματικά λίγα λεπτά και δεν απαιτούν τεχνικές γνώσεις ή επίσκεψη σε συνεργείο. Και πολλές φορές, ένα απλό τσεκάρισμα πριν φύγεις μπορεί να σε γλιτώσει από απίστευτη ταλαιπωρία.

1. Ελαστικά

Τα ελαστικά είναι μακράν το σημαντικότερο σημείο ελέγχου πριν από οποιοδήποτε ταξίδι. Μπορεί ο κινητήρας να είναι η «καρδιά» του αυτοκινήτου, όμως τα λάστιχα είναι αυτά που κρατούν όλο το βάρος του αυτοκινήτου πάνω στην άσφαλτο, επηρεάζοντας άμεσα την πρόσφυση, το φρενάρισμα, τη σταθερότητα αλλά και την κατανάλωση. Και όμως, πάρα πολλοί οδηγοί κυκλοφορούν με ελαστικά που έχουν φθαρεί πολύ περισσότερο από όσο νομίζουν. Ένα γρήγορο οπτικό τσεκάρισμα αρκεί για να δεις αν υπάρχουν σκασίματα, ρωγμές, ανομοιόμορφη φθορά ή σημάδια ταλαιπωρίας στα πλαϊνά. Ειδικά αν το αυτοκίνητο μένει αρκετές ώρες εκτεθειμένο στον ήλιο ή αν κινείται κυρίως μέσα στην πόλη, η φθορά πολλές φορές έρχεται χωρίς να το καταλάβεις. Εξίσου σημαντική είναι και η σωστή πίεση. Ένα ελαστικό που έχει χάσει αέρα αυξάνει θερμοκρασία, φθείρεται πιο γρήγορα και επιβαρύνει την κατανάλωση καυσίμου. Και σε ένα ταξίδι με αποσκευές, επιβάτες και υψηλές θερμοκρασίες, αυτές οι λεπτομέρειες αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία.

2. Φρένα και υγρά φρένων

Τα φρένα είναι από εκείνα τα πράγματα που θεωρούμε δεδομένα μέχρι να εμφανιστεί το πρώτο σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Ένας περίεργος θόρυβος, ένα πεντάλ που δείχνει πιο «μαλακό» από ό,τι θυμάσαι ή μια μικρή αύξηση στην απόσταση φρεναρίσματος είναι αρκετά για να σε βάλουν σε σκέψεις. Σε ένα μεγάλο ταξίδι, ειδικά αν το αυτοκίνητο είναι φορτωμένο ή κινηθεί σε ορεινές διαδρομές, το σύστημα πέδησης καταπονείται πολύ περισσότερο από ό,τι μέσα στην πόλη. Και εκεί φαίνεται αν τα τακάκια, οι δίσκοι ή τα υγρά φρένων βρίσκονται πραγματικά σε καλή κατάσταση. Τα υγρά φρένων συγκεκριμένα είναι κάτι που αρκετοί οδηγοί ξεχνούν εντελώς, παρότι παίζουν κρίσιμο ρόλο στη σωστή λειτουργία του συστήματος. Με τον χρόνο απορροφούν υγρασία και χάνουν μέρος της αποτελεσματικότητάς τους, κάτι που μπορεί να γίνει αισθητό ακριβώς στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

3. Ψυκτικό υγρό

Ο Μάιος μπορεί να μην είναι Αύγουστος, όμως οι θερμοκρασίες αρχίζουν ήδη να ανεβαίνουν αισθητά, ειδικά μέσα στην κίνηση ή σε πολύωρη οδήγηση στην εθνική. Το ψυκτικό υγρό είναι αυτό που βοηθά τον κινητήρα να λειτουργεί σωστά θερμοκρασιακά και να μην υπερθερμαίνεται όταν πιέζεται. Ο έλεγχος της στάθμης γίνεται εύκολα και γρήγορα, πάντα με κρύο κινητήρα. Αν το υγρό βρίσκεται χαμηλά, δεν αρκεί απλώς να συμπληρώσεις νερό από τη βρύση, καθώς τα σύγχρονα κυκλώματα ψύξης χρειάζονται το σωστό παραφλού για σωστή προστασία και λειτουργία. Ένας κινητήρας που αρχίζει να ανεβάζει θερμοκρασία μέσα στο ταξίδι μπορεί να μετατρέψει μια χαλαρή εκδρομή σε πραγματική περιπέτεια.

4. Φώτα, φλας και προβολείς

Είναι από εκείνους τους ελέγχους που χρειάζονται λιγότερο από δύο λεπτά, αλλά σχεδόν όλοι αμελούν. Και όμως, ένα καμένο φως μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα από όσο φαίνεται αρχικά. Τα φώτα, τα φλας και οι προβολείς είναι ουσιαστικά ο τρόπος επικοινωνίας του αυτοκινήτου σου με τους υπόλοιπους οδηγούς. Ειδικά σε νυχτερινή διαδρομή, σε βροχή ή σε επαρχιακό δρόμο χωρίς καλό φωτισμό, η σωστή λειτουργία τους είναι απολύτως απαραίτητη. Πολλές φορές οι οδηγοί δεν καταλαβαίνουν καν ότι έχει καεί κάποιος λαμπτήρας, ειδικά πίσω. Για αυτό αξίζει να κάνεις έναν πλήρη έλεγχο πριν φύγεις.

5. Λάδια κινητήρα

Τα λάδια κινητήρα είναι κάτι σαν το «αίμα» του μοτέρ και η σωστή στάθμη τους είναι απαραίτητη, ειδικά πριν από ταξίδι. Μέσα στην πόλη το αυτοκίνητο μπορεί να μην πιέζεται ιδιαίτερα, όμως σε μια πολύωρη διαδρομή στην εθνική ο κινητήρας λειτουργεί συνεχόμενα και υπό φορτίο. Αν το αυτοκίνητο πλησιάζει σε service, ίσως είναι καλύτερο να το προγραμματίσεις πριν φύγεις και όχι αφού επιστρέψεις. Ένα μικρό έλλειμμα σε λάδια ή ένα παραμελημένο service μπορεί να περάσει απαρατήρητο στην καθημερινότητα, αλλά να εμφανιστεί ακριβώς όταν το αυτοκίνητο αρχίσει να δουλεύει πιο απαιτητικά.

6. Υγρό υαλοκαθαριστήρων

Μέχρι να χρειαστείς το υγρό υαλοκαθαριστήρων, συνήθως δεν το σκέφτεσαι καν. Μετά έρχεται η στιγμή που γεμίζει το παρμπρίζ έντομα, σκόνη ή γύρη και πατάς τον διακόπτη χωρίς να βγαίνει σταγόνα. Ειδικά αυτή την εποχή, η ατμόσφαιρα γεμίζει γύρη και μικροσωματίδια, ενώ σε ένα ταξίδι το παρμπρίζ λερώνεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην πόλη. Για αυτό αξίζει να βεβαιωθείς ότι το δοχείο είναι γεμάτο και ότι τα μπεκ ψεκάζουν σωστά.

7. Υαλοκαθαριστήρες

Οι υαλοκαθαριστήρες ταλαιπωρούνται πολύ από τον ήλιο και τις αλλαγές θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα το λάστιχό τους να ξεραίνεται σταδιακά. Το πρόβλημα είναι ότι αρκετοί οδηγοί το ανακαλύπτουν μόνο όταν ξεκινήσει μια δυνατή βροχή. Αν οι υαλοκαθαριστήρες αφήνουν γραμμές, θολούρες ή κάνουν θόρυβο πάνω στο παρμπρίζ, μάλλον έχει έρθει η ώρα για αλλαγή. Και σε ένα ταξίδι, ειδικά βράδυ ή με κακοκαιρία, η σωστή ορατότητα κάνει τεράστια διαφορά στην ασφάλεια.

8. Φαρμακείο

Το φαρμακείο είναι κάτι που συνήθως μένει ξεχασμένο στο πορτμπαγκάζ για χρόνια. Μέχρι φυσικά να υπάρξει η στιγμή που θα χρειαστεί πραγματικά. Ένας γρήγορος έλεγχος αρκεί για να δεις αν υπάρχουν τα βασικά και αν κάποιο υλικό έχει λήξει. Ειδικά σε οικογενειακές εκδρομές ή σε πολύωρα ταξίδια, είναι κάτι που καλό είναι να υπάρχει πάντα διαθέσιμο.

9. Τρίγωνο, πυροσβεστήρας και εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης

Το τρίγωνο, ο πυροσβεστήρας και το φωσφοριζέ γιλέκο είναι υποχρεωτικά από τον νόμο, αλλά πέρα από αυτό μπορούν πραγματικά να αποδειχθούν σωτήρια σε μια δύσκολη στιγμή. Αξίζει επίσης να υπάρχουν μέσα στο αυτοκίνητο καλώδια εκκίνησης, ένας φακός, ένα power bank ή ακόμα και ένας μικρός αεροσυμπιεστής. Είναι από εκείνα τα πράγματα που εύχεσαι να μη χρειαστείς ποτέ, αλλά αν προκύψει κάτι στον δρόμο, χαίρεσαι που τα έχεις.

10. Λειτουργία κλιματισμού

Το air condition είναι ίσως το πρώτο πράγμα που θυμόμαστε όταν αρχίσει η πρώτη σοβαρή ζέστη. Και πολλές φορές, εκεί ανακαλύπτουμε ότι δεν ψύχει όπως παλιά ή ότι βγάζει μια περίεργη μυρωδιά μετά από μήνες αδράνειας. Σε ένα ταξίδι με υψηλές θερμοκρασίες και πολύωρη οδήγηση, ο σωστός κλιματισμός δεν είναι πολυτέλεια. Επηρεάζει άμεσα την άνεση αλλά και τη συγκέντρωση του οδηγού, ειδικά μέσα στην κίνηση ή σε ώρες με έντονη ζέστη. Αν λοιπόν το air condition δείχνει να μην αποδίδει σωστά, ίσως είναι καλύτερα να το ελέγξεις πριν φύγεις και όχι όταν θα είσαι ήδη κολλημένος στην εθνική.

Τι κρατάμε;

Ένα απλό check λίγων λεπτών μπορεί να αποτρέψει μεγάλη ταλαιπωρία

Ελαστικά, φρένα και υγρά είναι τα σημαντικότερα σημεία πριν από ταξίδι

Πολλά προβλήματα εμφανίζονται μόνο όταν το αυτοκίνητο πιεστεί σε μεγάλες διαδρομές

Ο σωστός κλιματισμός και η καλή ορατότητα κάνουν το ταξίδι πιο ασφαλές και ξεκούραστο

Πηγή: autotypos.gr

