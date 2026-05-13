Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για το… ξεχασμένο εκατομμύριο του Πόθεν Έσχες

Επίθεση στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΙ με αφορμή το «ξεχασμένο» ένα εκατομμύριο που δεν δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – εκ παραδρομής του λογιστή του, όπως ανέφερε ο ίδιος.

«Στην περίπτωση του κυρίου Ανδρουλάκη και του “πόθεν έσχες” του κυρίου Ανδρουλάκη, για μένα προκύπτουν τρία ζητήματα.

Καταρχάς να πω ότι είναι ανθρώπινο να ξεχνάει κάποιος.

Βέβαια είναι άλλο πράγμα να ξεχνάς τα ακουστικά σου το πρωί από το σπίτι και να γυρίζεις να τα πάρεις, ή το πορτοφόλι σου και άλλο πράγμα να ξεχνάς να δηλώσεις, ο λογιστής σου δηλαδή, ένα εκατομμύριο ευρώ. Έχει και αυτό μια διαφορά.

Το πρώτο πράγμα που προκύπτει είναι ο διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης ημών με την αντιπολίτευση, σε σχέση με το τι θα συνέβαινε αν στη θέση του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν υποθετικά ο Πρωθυπουργός ή κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Αν στη θέση του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν κάποιος εξ ημών, ήδη θα είχε κατασκηνώσει ο κύριος Ανδρουλάκης με 5-10 στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Φάμελλος και η υπόλοιπη αντιπολίτευση.

Θα ζητούσαν εξεταστικές, προανακριτικές, να έρθει όλη η ηγεσία του Αρείου Πάγου και εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά.

Η δική μας η αντίδραση, όπως είδατε, δεν ήταν σφοδρή αντίδραση. Σεβαστήκαμε αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν θεωρούμε ότι υπήρξε κάποιος δόλος και δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα για τον κύριο Ανδρουλάκη σε επίπεδο τουλάχιστον νομικό.

Αυτό είναι το πρώτο, γιατί αυτό έχει αξία να το επισημάνουμε: πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα και πόσο δεν ρίχνουμε «λάδι στη φωτιά» όπως κάνουν οι υπόλοιποι.

Το δεύτερο είναι το εξής: Εγώ δεν ποινικοποιώ, αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα – και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες – δεν είμαι και από εκείνους που, είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό.

Εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες και μάλιστα και είναι και από τη δουλειά μας και της οικογένειας συνολικά και εμένα και της συζύγου.

Από εκεί και πέρα όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, να, να, να… και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό.

Δηλαδή «να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού». Αξιολογείται. Το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους πού.

Και τελευταίο και τρίτο, αυτό που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο ο Σπήλιος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανλής επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά – και δεν μπόρεσε να κάνει κάποιες δηλώσεις και ζήτησαν οι άνθρωποι αυτοί μία νόμιμη παρέμβαση, όχι δηλαδή κάτι παράνομο, για να πληρωθούν.

Όταν όμως αρρωσταίνει, ξεχνάει οτιδήποτε ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε είναι σοσιαλισμός, κεντροαριστερά και πρόοδος» κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

