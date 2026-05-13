ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 13:29
13.05.2026 12:31

Τουρκικό πολεμικό παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδια στην Αστυπάλαια – Στην περιοχή η φρεγάτα Αδριάς

Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο με πυραυλάκατο του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού να παρενοχλεί πλοίο πόντισης καλωδίων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε απόπειρα παρενόχλησης από τουρκική πυραύλακτο στο σκάφος Ocean Link που ποντίζει καλώδιο οπτικής ίνας 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας.

Το πλοίο Ocean Link, είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια και εκτελούσε εργασίες σε διεθνή ύδατα μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω όταν δέχθηκε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκική τορπιλάκατο, η οποία ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία.

Οι Τούρκοι μάλιστα ζήτησαν από το πλοίο Ocean Link να αποχωρήσει.

Στην περιοχή έπλεε η ελληνική φρεγάτα «Αδρίας», η οποία παρενέβη και με σήμα της στο τουρκικό σκάφος ενημέρωσε ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας του αλλά εντός ελληνικής δικαιοδοσίας.

Έτσι αποτράπηκε η περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου, το οποίο εκτελεί κανονικά τις εργασίες του.

Σημειώνεται ότι το Ocean Linκ είχε ξεκινήσει τις υποθαλάσσιες έρευνες με βάση NAVTEX και επίσης είχε πάρει άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο του έργου «SEA-SPINE: High Speed Submarine Backbone for islands in the Aegean Sea».

