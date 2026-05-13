Υπό φρικτές συνθήκες ζούσαν έξι ανήλικα παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, στο Περιστέρι, όπως διαπίστωσαν αστυνομικοί, μετά από σχετική καταγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά ζούσαν σε άθλια κατάσταση, σε έναν χώρο γεμάτο ακαθαρσίες.

Οι γονείς τους, ηλικίας 37 και 33 ετών, συνελήφθησαν και κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Απάτη σε ΚΔΑΠ στην Κομοτηνή – «Τσέπωσαν» 450.000 ευρώ από vouchers για «ανύπαρκτους» μαθητές

Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 26χρονο οδηγό μηχανής



Νεκρός 34χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στα Χανιά