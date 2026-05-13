Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη για καταδίκη Στέφανου Χίου: Προσωπική δικαίωση, η δημοσιογραφία δεν είναι όπλο εκβιασμού

Για δυσφήμιση δια του τύπου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή και προσβολή μνήμης νεκρού καταδικάστηκε ο Στέφανος Χιος με τις Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη να εκδίδουν κοινή ανακοίνωση για την απόφαση.

«Σήμερα ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε από το Πρωτοβάθμιο Ποινικό Δικαστήριο σε 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, για κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή δυσφήμιση δια του τύπου καθώς και για προσβολή μνήμης νεκρού», αναφέρουν η Ντόρα και η Αλεξία Μπακογιάννη.

Και συνεχίζουν: «Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική δικαίωση για μας. Το σημαντικότερο είναι ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του Στέφανου Χίου με το «Μακελειό» είναι αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη. Πλέον δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από προσχήματα, υπεκφυγές και παραπλανητικές διαψεύσεις».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Η απόφαση ας γίνει αφορμή να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο: Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα. Δεν είναι όπλο εκβιασμού, διασυρμού και κανιβαλισμού. Δεν θα την καπηλεύεται ο Χίος και όσοι επί χρόνια πίστεψαν ότι μπορούν να λασπολογούν χωρίς συνέπειες. Υπάρχουν όρια. Υπάρχει αξιοπρέπεια. Υπάρχει Δικαιοσύνη.

Έχουν δικαιώματα οι πολίτες. Έχουν δικαιώματα ακόμη και οι νεκροί, των οποίων η μνήμη δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο χυδαίας εκμετάλλευσης.

Η σημερινή απόφαση ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και λιγότερο σκοτάδι στη δημόσια ζωή. Και αυτό είναι κάτι που αφορά όλους».

Η υπόθεση αφορούσε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελειό για τον Παύλο Μπακογιάννη.

Ο Στέφανος Χίος είχε απειλήσει δημόσια την Αλεξία Μπακογιάννη το 2024 μέσα σε εστιατόριο με την ίδια να υποβάλει μήνυση σε βάρος του και να δηλώνει μεταξύ άλλων:

«Τα έκανε γιατί έχουμε δίκη τον Μάιο. Μέσα σε όλα αυτά, είχε κάνει ένα χυδαίο πρωτοσέλιδο τον νεκρό πατέρα μου, γράφοντας προσβλητικά πράγματα. Το θέμα είναι πώς εκφράζουμε την ελεύθερη έκφραση. Το να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να λέμε ό,τι να ‘ναι. Δηλαδή ο πατέρας μου, ο Παύλος και ο Στέφανος Χίος είναι και οι δύο δημοσιογράφοι;»

