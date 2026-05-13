ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 15:18
13.05.2026 14:02

Νέα απάτη με sms για κλήσεις και πρόστιμα

Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (phishing) με την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων SMS και ηλεκτρονικών συνδέσμων για δήθεν τροχαίες παραβάσεις και άμεση καταβολή προστίμων προκάλεσε την παρέμβαση της Αστυνομίας με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (phishing)

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι το τελευταίο διάστημα αποστέλλονται παραπλανητικά μηνύματα SMS και σύνδεσμοι που εμφανίζονται ψευδώς ως ειδοποιήσεις από κρατικές υπηρεσίες σχετικά με δήθεν παραβάσεις κυκλοφορίας και άμεση πληρωμή προστίμων.

Τι δεν πρέπει να κάνετε

  • ΜΗΝ πατάτε σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοια μηνύματα.
  • ΜΗΝ καταχωρείτε προσωπικά στοιχεία, τραπεζικούς κωδικούς ή στοιχεία καρτών πληρωμών.
  • ΜΗΝ εμπιστεύεστε μηνύματα που δημιουργούν πίεση για «άμεση πληρωμή» ή απειλούν με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Οι επίσημες ενημερώσεις και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου παρέχονται μόνο μέσω των επίσημων κυβερνητικών πλατφορμών, όπως το http://gov.gr και το http://myAADE.gr.

Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια:

  • Ελέγχετε πάντα προσεκτικά τη διεύθυνση της ιστοσελίδας.
  • Επιβεβαιώνετε την πληροφορία μέσω των επίσημων κρατικών φορέων.
  • Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία ή καταγγείλετε το περιστατικό στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

