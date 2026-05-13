Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνουν τη δράση των ληστών που συνελήφθησαν μετά την ληστεία σε τράπεζα της Κάτω Τιθορέας.

Οι οκτώ συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 υποθέσεις ληστειών σε Αττική, Μεσολόγγι, Κάτω Τιθορέα, Καλάβρυτα και Λουτρά Ωραίας Ελένης.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που δημοσίευσε ο ΣΚΑΪ, σε μία ληστεία που έκαναν σε υποκατάστημα τράπεζας στου Παπάγου, ο δράστης κρατώντας όπλο, λέει στην υπάλληλο της τράπεζας να του βάλει τα χρήματα του ταμείου σε πλαστική τσάντα.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται η απόπειρά τους να διαρρήξουν ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ.

Δείτε βίντεο από τη δράση τους:

