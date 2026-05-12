Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

Ο Κρίστοφερ Νόλαν υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιλέξει τον ράπερ Τράβις Σκοτ ​​στην «Οδύσσεια», μετά τις έντονες αντιδράσεις που καταγράφηκαν για την επιλογή του.

Ο διάσημος σκηνοθέτης αναφέρθηκε στη διαμάχη γύρω από την εμφάνιση του Σκοτ ​​στην επερχόμενη μεταφορά του αρχαίου ελληνικού έπους κατά τη διάρκεια μιας νέας συνέντευξης στο Time που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

«Τον επέλεξα επειδή ήθελα να υπογραμμίσω την ιδέα ότι αυτή η ιστορία έχει μεταδοθεί ως προφορική ποίηση, η οποία είναι ανάλογη με τη ραπ», εξήγησε ο 55χρονος Νόλαν.

Ο ρόλος του 35χρονου ράπερ στην ταινία “The Odyssey” αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά σε ένα αποκλειστικό τηλεοπτικό τρέιλερ που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το Deadline.

«Ένας πόλεμος, ένας άνθρωπος, ένα κόλπο – ένα κόλπο για να σπάσουμε τα τείχη της Τροίας», φωνάζει ο Σκοτ, ντυμένος αφηγητής, στο βίντεο καθώς εικόνες του Τρωικού Πολέμου εναλλάσσονται στην οθόνη.

Αλλά οι θεατές έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αμφισβητήσουν την απόφαση του Νόλαν να συμπεριλάβει το είδωλο της χιπ χοπ στην τελευταία του ταινία.

«Ο Νόλαν δεν ξέρει πια τι κάνει ή πραγματικά θέλει πραγματικά ένα Όσκαρ για αυτήν την “ταινία”», έγραψε ένα άτομο στο Twitter.

«Ναι, αυτό θα πάει τόσο καλά όσο η προσπάθεια κατάσβεσης μιας δασικής πυρκαγιάς», πρόσθεσε ένας άλλος.

«Αν νομίζατε ότι η βόμβα στο Oppenheimer ήταν μεγάλη – δεν έχετε δει τίποτα ακόμα», σχολίασε ένας τρίτος, ενώ ένας τέταρτος χαρακτήρισε τη συμμετοχή του ράπερ «επιτηδευμένη».

Άλλοι θεατές, ωστόσο, επεσήμαναν ότι ο Νόλαν και ο Σκοτ είχαν συνεργαστεί προηγουμένως στην ταινία του σκηνοθέτη «Tenet».

Το κομμάτι «The Plan» του καλλιτέχνη χρησιμοποιήθηκε ως το τραγούδι τίτλων για το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας του 2020.

«Εννοώ, ο Τράβις έκανε ένα τραγούδι για το Tenet», έγραψε ένας θαυμαστής στο Instagram εν μέσω αντιδράσεων.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στο Time, ο Νόλαν εξήγησε ότι προσέλαβε για άλλη μια φορά μια ομάδα ειδικών για να τον βοηθήσουν να κάνει την «Οδύσσεια» όσο το δυνατόν πιο ακριβή — κάτι που είχε κάνει προηγουμένως για το «Interstellar» του 2014.

Ο σκηνοθέτης πρόσθεσε: «Ας ελπίσουμε ότι θα απολαύσουν την ταινία, ακόμα κι αν δεν συμφωνούν με όλα. Είχαμε πολλούς επιστήμονες να παραπονιούνται για το “Interstellar”. Αλλά απλά δεν θέλετε να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι το πήρατε επιπόλαια».

Η ταινία “Η Οδύσσεια” του Νόλαν έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου.

Εκτός από τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας, η επερχόμενη ταινία επικής φαντασίας δράσης θα περιλαμβάνει επίσης μια ομάδα αστέρων υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων των Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος, Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος, Ζεντάγια ως Αθηνά και πολλών άλλων.

