«The Odyssey»: Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το νέο εντυπωσιακό trailer της ταινίας του Christopher Nolan (photo/video)

Η Universal Pictures έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το νέο poster και το νέο εντυπωσιακό trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), «The Odyssey» (Οδύσσεια).

Το νέο υλικό προσφέρει μια ακόμη διεισδυτική ματιά στο βασανιστικό ταξίδι της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Μέσα από σκηνές γεμάτες ένταση αποκαλύπτεται η αναμέτρησή του με τον Κύκλωπα Πολύφημο, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η απειλή που υψώνεται στο βασίλειό του από τον Αντίνοο.

Στο νέο trailer -που έκανε πρεμιέρα στην εκπομπή «The Late Show With Stephen Colbert»- βλέπουμε τον Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon), να μάχεται με τον Κύκλωπα, ενώ ο Αντίνοος, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), προσπαθεί να καταλάβει τον θρόνο της Ιθάκης. Η ταινία, βασισμένη στο ομηρικό έπος ενσωματώνει τις Σειρήνες και πλήθος άλλων μυθολογικών στοιχείων που κάνουν την εμφάνισή τους στο trailer.

Παράλληλα, εμφανίζονται η Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) ως Πηνελόπη και η Σαρλίζ Θέρον (Charlize Theron) ως Κίρκη, ενώ υπάρχουν αρκετά πλάνα με τον Τομ Χόλαντ (Tom Holland) ως Τηλέμαχο. Στο νέο υλικό βλέπουμε και τον Άργο, τον πιστό σκύλο του Οδυσσέα.

Στο καστ αστέρων συμμετέχουν επίσης η Ζεντάγια (Zendaya) στον ρόλο της θεάς Αθηνάς, ο Μπένι Σάφντι (Benny Safdie) ως Αγαμέμνων, ο Χιμές Πατέλ (Himesh Patel) ως Ευρύλοχος, η Μία Γκοθ (Mia Goth) ως Μελανθώ, ο Τζίμι Γκονζάλες (Jimmy Gonzales) ως Κηφέας, ο Τζον Λεγκουιζάμο (John Leguizamo) ως Εύμαιος και ο Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal) ως Μενέλαος, ενώ η Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong’o) και ο Γουίλ Γιούν Λι (Will Yun Lee) εμφανίζονται σε ρόλους που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε να κινηματογραφήσει το φιλμ εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Οι σκηνές μάχης που παρουσιάζονται είναι καθηλωτικές και αναμένεται να προκαλέσουν τον θαυμασμό του κοινού όταν προβληθούν στη μεγάλη οθόνη, αναδεικνύοντας το μεγαλείο της παραγωγής. Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, ο προϋπολογισμός της ταινίας φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που την καθιστά την ακριβότερη παραγωγή στην καριέρα του διάσημου δημιουργού.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.

