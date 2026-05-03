«Nice Fish»: Από το θεατρικό σανίδι στη μεγάλη οθόνη με την υπογραφή του Μαρκ Ράιλανς

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και Olivier, Μαρκ Ράιλανς πρόκειται να πρωταγωνιστήσει και να πραγματοποιήσει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη με το φιλόδοξο «Nice Fish».

Στο πλευρό του θα βρίσκονται η πέντε φορές υποψήφια για Όσκαρ Μισέλ Ουίλιαμς (Michelle Williams), ο Τζιμ Λίχτσαϊντλ (Jim Lichtscheidl) και η Ιζαμπέλα ΛαΜπλάνκ (Isabella LaBlanc).

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Palisades Park Pictures Ταμάρα Μπιρκέμο (Tamara Birkemoe), θα παρουσιάσει το έργο στην επερχόμενη κινηματογραφική αγορά των Καννών ενώ η CAA Media Finance θα εκπροσωπήσει τα δικαιώματα για τη Βόρεια Αμερική.

Το «Nice Fish» ξεκίνησε αρχικά ως μια επιτυχημένη θεατρική παράσταση, κερδίζοντας αργότερα μια υποψηφιότητα για Βραβείο Olivier.

Διαβάστε επίσης:

Η αθώωση ενός φονιά…

«Απόψε κανείς δεν πεθαίνει», των Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου και Βίβιαν Στεργίου

Η Εργατική Πρωτομαγιά στην Ελληνική Τέχνη: Από την Ιδεολογία στην Ανθρώπινη Μορφή (photos)











