«Απόψε κανείς δεν πεθαίνει», των Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου και Βίβιαν Στεργίου

Όταν πριν από δύο χρόνια η νέα σκηνοθέτρια Αικατερίνη Παπαγεωργίου ανέβασε με φαντασία και εξαιρετική ωριμότητα το αντιπολεμικό έργο του Ματέι Βίζνιεκ «Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε φάλτσα», έδωσε ένα ισχυρό στίγμα στον χώρο του πολιτικού θεάτρου.

Στη συνέχεια το «Μεμοράντουμ» του Βάτσλαβ Χάβελ της έδωσε την ευκαιρία να διακριθεί για τη διεισδυτικότητα και το ταλέντο της.

Τώρα η Αικατερίνη Παπαγεωργίου σκηνοθέτησε το έργο του Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου και της Βίβιαν Στεργίου «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει», που γράφτηκε σε συνεργασία με την υποκριτική ομάδα και επιχειρεί να αγγίξει θέματα όπως, Σεξ, Βία, Εξουσία, Πίστη, Αγάπη, τα οποία στην ουσία τους έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Ένα έργο που η σύλληψή του ανήκει στη σκηνοθέτρια, βασίστηκε στα βιώματα των ίδιων των συντελεστών (οι οποίοι χρησιμοποιούν και τα πραγματικά τους ονόματα) και δημιουργήθηκε χειροποίητα, φλερτάροντας με το devised theater. Ένα έργο, τέλος, που παρότι έχει ενδιαφέρουσες ιδέες, χιούμορ και ανανεωτική ελαφράδα, δεν καταφέρνει να εμβαθύνει τα ζητήματα που διαχειρίζεται τα οποία, κατ’ επέκταση, χάνουν την πολιτική τους διάσταση και παίρνουν μια περιγραφική μορφή.

Αυτή η σπονδυλωτή ρεαλιστική σκηνική σύνθεση εστιάζει σε ανθρώπους της διπλανής πόρτας οι οποίοι αφηγούνται τις αγωνίες και τα αδιέξοδά τους. Οι ιστορίες τους αναφέρονται στις πιέσεις της σύγχρονης καθημερινότητας που πηγάζουν από δυσλειτουργικές οικογένειες, πολιτικές φιλοδοξίες, υποδούλωση στην εξουσία, ψυχολογικές συγκρούσεις, κοινωνικά προβλήματα και, εν τέλει, από γεγονότα που έχουν καταβροχθίσει τα όνειρά τους.

Παρόλες τις δραματουργικές αδυναμίες, ωστόσο, η έντονη κινησιολογικά παράσταση της Παπαγεωργίου, με τη συνεχή εναλλαγή ρόλων και μεταμορφώσεων, αντικατοπτρίζει την εσωτερική περιπέτεια των ηρώων, ενώ το σημαντικότερο πλεονέκτημά της είναι η συμβολή των προικισμένων ηθοποιών της. Ο Αλέξανδρος Βάρθης, ο Νίκος Γιαλελής, ο Τάσος Λέκκας, η Αλεξάνδρα Μαρτίνη, ο Φάνης Μιλλεούνης και η Ελίζα Σκαλίδη ερμηνεύουν με αμεσότητα και αβίαστη ευφορία τους χαρακτήρες που υποδύονται.

