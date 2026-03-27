«Block στη βία»: Συνέδριο στις Σέρρες για την ανήλικη παραβατικότητα

Στο επίκεντρο ένα από τα πλέον σύνθετα κοινωνικά ζητήματα της εποχής, την ανήλικη παραβατικότητα, θέτει το 5ο Συνέδριο της πρωτοβουλίας «Μαζί πιο Δυνατές», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου στις Σέρρες. Με κεντρικό μήνυμα «Block στη βία – Ώρα ευθύνης για την ανήλικη παραβατικότητα», το συνέδριο επιχειρεί να αναδείξει τις αιτίες και τις διαστάσεις της αυξανόμενης βίας μεταξύ ανηλίκων, αλλά και να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις πρόληψης και αντιμετώπισης.

Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, και θα συγκεντρώσουν ειδικούς από διαφορετικά πεδία – ψυχολόγους, νομικούς, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψηφιακής πολιτικής. Στόχος είναι η πολυεπίπεδη προσέγγιση ενός φαινομένου που συνδέεται τόσο με την οικογένεια και την εκπαίδευση όσο και με το ψηφιακό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο της οικογένειας, στην ανάγκη ενίσχυσης των θεσμών πρόληψης, αλλά και στις προκλήσεις που δημιουργεί η έκθεση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, θα εξεταστούν τα κενά στη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για μια πιο αποτελεσματική πολιτική αντιμετώπισης.

Η πρωτοβουλία «Μαζί πιο Δυνατές», που ιδρύθηκε το 2022 από τη βουλευτή Σερρών της ΝΔ, Φωτεινή Αραμπατζή, συνεχίζει μέσα από τα συνέδριά της να ανοίγει κρίσιμους κοινωνικούς φακέλους, επιχειρώντας να συνδέσει τον δημόσιο διάλογο με πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Το φετινό συνέδριο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα ακόμη βήμα προς μια πιο συντονισμένη και ουσιαστική αντιμετώπιση της ανήλικης παραβατικότητας.

Διαβάστε επίσης:

