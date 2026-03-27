search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 16:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

«Block στη βία»: Συνέδριο στις Σέρρες για την ανήλικη παραβατικότητα

Στο επίκεντρο ένα από τα πλέον σύνθετα κοινωνικά ζητήματα της εποχής, την ανήλικη παραβατικότητα, θέτει το 5ο Συνέδριο της πρωτοβουλίας «Μαζί πιο Δυνατές», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου στις Σέρρες. Με κεντρικό μήνυμα «Block στη βία – Ώρα ευθύνης για την ανήλικη παραβατικότητα», το συνέδριο επιχειρεί να αναδείξει τις αιτίες και τις διαστάσεις της αυξανόμενης βίας μεταξύ ανηλίκων, αλλά και να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις πρόληψης και αντιμετώπισης.

Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, και θα συγκεντρώσουν ειδικούς από διαφορετικά πεδία – ψυχολόγους, νομικούς, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψηφιακής πολιτικής. Στόχος είναι η πολυεπίπεδη προσέγγιση ενός φαινομένου που συνδέεται τόσο με την οικογένεια και την εκπαίδευση όσο και με το ψηφιακό περιβάλλον

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο της οικογένειας, στην ανάγκη ενίσχυσης των θεσμών πρόληψης, αλλά και στις προκλήσεις που δημιουργεί η έκθεση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, θα εξεταστούν τα κενά στη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για μια πιο αποτελεσματική πολιτική αντιμετώπισης.

Η πρωτοβουλία «Μαζί πιο Δυνατές», που ιδρύθηκε το 2022 από τη βουλευτή Σερρών της ΝΔ, Φωτεινή Αραμπατζή, συνεχίζει μέσα από τα συνέδριά της να ανοίγει κρίσιμους κοινωνικούς φακέλους, επιχειρώντας να συνδέσει τον δημόσιο διάλογο με πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. 

Το φετινό συνέδριο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα ακόμη βήμα προς μια πιο συντονισμένη και ουσιαστική αντιμετώπιση της ανήλικης παραβατικότητας.

Διαβάστε επίσης:

«Έχει γκομενιλίκια και θέλει να με πετάξει έξω από το σπίτι» – Τι υποστήριξε η 77χρονη που κατηγορήθηκε ότι ξυλοκόπησε τον 82χρονο σύζυγό της

Πάνω από 2.800 πούρα, αξίας 440.000 ευρώ, κατασχέθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ξανά στα δικαστήρια για το revenge porn η Ιωάννα Τούνη – 8 φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Ουρές στα πρατήρια καυσίμων – Με τα μπιτόνια ανά χείρας οι πολίτες, καθώς οι τιμές εκτοξεύονται (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, με προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις

ΚΟΣΜΟΣ

«Ευρώπη και Βρετανία θα μας παρακαλάνε για ενέργεια» λέει Ρώσος αξιωματούχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

ΚΟΣΜΟΣ

Στα πρόθυρα κατάρρευσης ο στρατός του Ισραήλ - Παρακαλάνε για εφέδρους, επίθεση της αντιπολίτευσης σε Νετανιάχου

MEDIA

Συμμαχία Μαρινάκη - Βαρδινογιάννη - Κυριακού - Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

ΚΑΛΧΑΣ

Οι σκέψεις Μητσοτάκη για εκλογές, η «αλφαδιά» του πράσινου συνεδρίου, η υπομονή του Οδυσσέα, ο Φάμελλος στο άρθρο 56 και ο αναβαλλόμενος φόρος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3