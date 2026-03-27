«Έχει γκομενιλίκια και θέλει να με πετάξει έξω από το σπίτι» – Τι υποστήριξε η 77χρονη που κατηγορήθηκε ότι ξυλοκόπησε τον 82χρονο σύζυγό της

Αθωωτική ήταν η απόφαση για την 77χρονη, η οποία κάθισε στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 82χρονου συζύγου της, ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. Το δικαστήριο την έκρινε αθώα λόγω αμφιβολιών.

Ο ηλικιωμένος, στην κατάθεσή του που αναγνώστηκε κατά τη διαδικασία, περιέγραψε ότι, έπειτα από έντονη λογομαχία μεταξύ τους, η σύζυγός του τον χτύπησε με τα χέρια της στη μύτη και στην αριστερή πλευρά του προσώπου, γεγονός που τον οδήγησε να καλέσει τον γιο του για βοήθεια.

«Θέλω να τα βρούμε, δεν θέλω να μαλώνουμε»

Παρά τα όσα κατήγγειλε, ο 82χρονος φέρεται να ξεκαθάρισε στους αστυνομικούς πως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της συζύγου του, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι θέλει να σταματήσει οποιαδήποτε βίαιη συμπεριφορά εις βάρος του.

Από την πλευρά της, η 77χρονη στην απολογία της υπογράμμισε ότι σηκώνει το βάρος των καθημερινών υποχρεώσεων του σπιτιού και φροντίζει τον σύζυγό της, ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα.

«Θέλω να τα βρούμε, δεν θέλω να μαλώνουμε. Μάλλον, θέλει να με διώξει για να του αφήσω το σπίτι. Έχει γκομενιλίκια. Δεν θέλω να στενοχωρώ τον γιο μου. Έναν τον έχω. Πονάει στα πόδια του ο σύζυγός μου και είναι με περπατούρα. Θέλω να μην ξαναέρθω στα δικαστήρια ούτε εγώ, ούτε ο άντρας μου», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Πάνω από 2.800 πούρα, αξίας 440.000 ευρώ, κατασχέθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ξανά στα δικαστήρια για το revenge porn η Ιωάννα Τούνη – 8 φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα (Video)

Πάτρα: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για το βρέφος – Φέρει σημάδια κακοποίησης, κρατείται η μητέρα











