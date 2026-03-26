Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 77χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της

Στη σύλληψη μιας 77χρονης γυναίκας οδηγήθηκαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της, ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Το πρωί της Πέμπτης, 26/3, η ηλικιωμένη παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος της δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, καθώς και για παραβίαση περιοριστικού όρου.

Σημειώνεται ότι η δεύτερη δίωξη αφορά σε προηγούμενη υπόθεση που την είχε φέρει ενώπιον των Αρχών πριν από περίπου δύο μήνες, για ανάλογο περιστατικό εις βάρος του συζύγου της.

Η νέα καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία υποβλήθηκε από μέλος του οικογενειακού περιβάλλοντος του ζευγαριού, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη της 77χρονης.

Μετά την άσκηση της δίωξης, η γυναίκα παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε, ενώ αποφασίστηκε η 77χρονη να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση.

