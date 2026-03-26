Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 77χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της

Στη σύλληψη μιας 77χρονης γυναίκας οδηγήθηκαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της, ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.
Το πρωί της Πέμπτης, 26/3, η ηλικιωμένη παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος της δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, καθώς και για παραβίαση περιοριστικού όρου.
Σημειώνεται ότι η δεύτερη δίωξη αφορά σε προηγούμενη υπόθεση που την είχε φέρει ενώπιον των Αρχών πριν από περίπου δύο μήνες, για ανάλογο περιστατικό εις βάρος του συζύγου της.
Η νέα καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία υποβλήθηκε από μέλος του οικογενειακού περιβάλλοντος του ζευγαριού, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη της 77χρονης.
Μετά την άσκηση της δίωξης, η γυναίκα παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε, ενώ αποφασίστηκε η 77χρονη να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
