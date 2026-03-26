search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 17:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.03.2026 15:24

Αίτημα Κεφαλογιάννη για εξέταση των ανήλικων παιδιών της στην υπόθεση της επιμέλειάς τους

olga-kefalogianni

Απούσα από τη δικαστική αίθουσα ήταν η Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της έφεσης που έχει καταθέσει, αμφισβητώντας την πρωτόδικη απόφαση για την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της.

Η υπουργός Τουρισμού προσέφυγε σε δεύτερο βαθμό, επιδιώκοντας την αναθεώρηση της απόφασης, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά υποχρεώνονται να μετακινούνται μεταξύ δύο κατοικιών τέσσερις φορές την εβδομάδα. Όπως επισημαίνει η πλευρά της κ. Κεφαλογιάννη, η συγκεκριμένη ρύθμιση «είναι επιζήμια για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών».

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η νομική της εκπρόσωπος κατέθεσε αίτημα προκειμένου να εξεταστούν τα ανήλικα παιδιά.

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο και θα σας ειδοποιήσω, αλλά είναι πολύ μικρά τα παιδάκια. Είναι μόνο 4,5 ετών τι να μας πουν; 

Συνήγορος πλευράς Κεφαλογιάννη: Θα ήταν χρήσιμο να μάθει το δικαστήριο από τα παιδιά την καθημερινότητά τους. 

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο.

Συνήγορος πλευράς Μάτσα: Η έφεση είναι νόμω αβάσιμη. Για τα παιδιά δεν δεχόμαστε για λόγους ουσίας – είναι 4 χρόνων – να μπαίνουν σε δικαστικές αίθουσες. Αν πραγματικά θέλανε να αξιολογηθούν τα παιδιά γιατί δεν υπέβαλαν αίτημα παιδο-ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης; 

Στο δικαστήριο μίλησε σχετικά ο πρώην σύζυγος της υπουργού, Μίνωας Μάτσας, ο οποίος είπε: «Από την 1η Δεκέμβρη που εφαρμόζεται η απόφαση αυτή τα παιδιά είναι πολύ καλύτερα από την περίοδο που περάσαμε με τα ασφαλιστικά μέτρα. Έχουμε ένα πρόγραμμα υπέροχο, τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Το μόνο θέμα είναι ότι δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις. Οι δασκάλες μάς λένε ότι είναι τα πιο χαρούμενα παιδιά, τα πιο κοινωνικά δεν έχουν κανένα πρόβλημα». 

Συνήγορος Μάτσα: Είναι αλήθεια ότι μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;

Συνήγορος Κεφαλογιάννη: Θα το πουν τα παιδιά.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

kalamaria_new
ΕΛΛΑΔΑ

‌Qalibaf Aragchi
ΚΟΣΜΟΣ

koronoios_covid
ΥΓΕΙΑ

PASOK
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

tasoulas liakoulι xaritsis kikiliaw
ΚΑΛΧΑΣ

bbc thimata epstein – new
ΚΟΣΜΟΣ

war_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

