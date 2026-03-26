Αίτημα Κεφαλογιάννη για εξέταση των ανήλικων παιδιών της στην υπόθεση της επιμέλειάς τους

Απούσα από τη δικαστική αίθουσα ήταν η Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της έφεσης που έχει καταθέσει, αμφισβητώντας την πρωτόδικη απόφαση για την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της.

Η υπουργός Τουρισμού προσέφυγε σε δεύτερο βαθμό, επιδιώκοντας την αναθεώρηση της απόφασης, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά υποχρεώνονται να μετακινούνται μεταξύ δύο κατοικιών τέσσερις φορές την εβδομάδα. Όπως επισημαίνει η πλευρά της κ. Κεφαλογιάννη, η συγκεκριμένη ρύθμιση «είναι επιζήμια για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών».

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η νομική της εκπρόσωπος κατέθεσε αίτημα προκειμένου να εξεταστούν τα ανήλικα παιδιά.

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο και θα σας ειδοποιήσω, αλλά είναι πολύ μικρά τα παιδάκια. Είναι μόνο 4,5 ετών τι να μας πουν;

Συνήγορος πλευράς Κεφαλογιάννη: Θα ήταν χρήσιμο να μάθει το δικαστήριο από τα παιδιά την καθημερινότητά τους.

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο.

Συνήγορος πλευράς Μάτσα: Η έφεση είναι νόμω αβάσιμη. Για τα παιδιά δεν δεχόμαστε για λόγους ουσίας – είναι 4 χρόνων – να μπαίνουν σε δικαστικές αίθουσες. Αν πραγματικά θέλανε να αξιολογηθούν τα παιδιά γιατί δεν υπέβαλαν αίτημα παιδο-ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης;

Στο δικαστήριο μίλησε σχετικά ο πρώην σύζυγος της υπουργού, Μίνωας Μάτσας, ο οποίος είπε: «Από την 1η Δεκέμβρη που εφαρμόζεται η απόφαση αυτή τα παιδιά είναι πολύ καλύτερα από την περίοδο που περάσαμε με τα ασφαλιστικά μέτρα. Έχουμε ένα πρόγραμμα υπέροχο, τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Το μόνο θέμα είναι ότι δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις. Οι δασκάλες μάς λένε ότι είναι τα πιο χαρούμενα παιδιά, τα πιο κοινωνικά δεν έχουν κανένα πρόβλημα».

Συνήγορος Μάτσα: Είναι αλήθεια ότι μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;

Συνήγορος Κεφαλογιάννη: Θα το πουν τα παιδιά.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

