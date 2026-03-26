ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 17:01
26.03.2026 14:48

Ζάκυνθος: 12 γονείς καταγγέλλουν την παιδίατρο του νοσοκομείου και ζητούν την οριστική απομάκρυνσή της

26.03.2026 14:48
paidi-nosokomeio-eksot

Οριστική απομάκρυνση της παιδιάτρου του νοσοκομείου Ζακύνθου ζητούν 12 γονείς απο το νησί, με καταγγελία τους που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Πρόκεται για την παιδίατρο που πρόσφατα τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων μετά το περιστατικό με το 5 μηνών βρέφος, ενώ είναι σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, οι γονείς στην ανακοίνωση τους ζητούν μεταξύ άλλων την οριστική απομάκρυνση της από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου όπως και τη στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με ιατρικό προσωπικό που όπως αναφέρει «σέβεται τον όρκο του και τις ζωές των παιδιών μας».

Η ανακοίνωση

«12 γονείς της Ζακύνθου καταγγέλλουν την εγκληματικής αμέλεια της νοσοκομειακής παιδιάτρου στη Ζάκυνθο

Εμείς, οι υπογράφοντες γονείς της Ζακύνθου, δεν ζητάμε πλέον, απαιτούμε. Με την αναφορά-καταγγελία μας, την οποία καταθέσαμε ενώπιον του Υπουργού Υγείας, της 6ης ΥΠΕ και της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, σπάμε τη σιωπή ετών.

Συνολικά 12 επώνυμοι πολίτες και γονείς ενώνουμε τις φωνές μας ενάντια σε μια κατάσταση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των παιδιών μας. Τα γεγονότα που καταγγέλλουμε και εκθέτουμε στην καταγγελία μας, είναι, μεταξύ άλλων η άσκηση της ιατρικής «εξ αποστάσεως».

Καταγγέλλουμε τη συστηματική απουσία της παιδιάτρου από την κλινική, ακόμα και κατά τις εφημερίες της, με αποτέλεσμα να δίνει ιατρικές οδηγίες και διαγνώσεις μέσω τηλεφώνου σε νοσηλεύτριες, χωρίς να έχει εξετάσει τα βρέφη και τα παιδιά μας. Επίσης το γεγονός ότι χρειάστηκε πολλάκις η παρέμβαση Αστυνομίας και του τοπικού Βουλευτή, κου Ακτύπη, προκειμένου η ιατρός να προσέλθει στο νοσοκομείο και να πράξει το αυτονόητο καθήκον της. Λόγω δε των πλημμελών διαγνώσεων, βρέφη και παιδιά αναγκάστηκαν να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Πατρών σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και με κίνδυνο της ζωής τους.

Τέλος, καταγγέλλουμε την ανάρμοστη και απαξιωτική συμπεριφορά της παιδιάτρου προς εμάς τους γονείς που αγωνιούσαμε για την υγεία και τη ζωή των παιδιών μας. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το πρόσφατο τραγικό περιστατικό με το βρέφος 5 μηνών, το οποίο ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

-Την οριστική απομάκρυνση της συγκεκριμένης παιδιάτρου από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.
-Την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με ιατρικό προσωπικό που σέβεται τον όρκο του και τις ζωές των παιδιών μας.
-Να σταματήσει κάθε προσπάθεια συγκάλυψης μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η υγεία των παιδιών μας θυσία στην υποστελέχωση και την αδιαφορία. Ο λόγος πλέον ανήκει στη Δικαιοσύνη και στην κοινή γνώμη.
Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Γονέων Ζακύνθου».

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Έστησαν καντίνα με σουβλάκια για τους ναυτικούς του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και πουλάνε το πιτόγυρο… 17 ευρώ

Κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ: Το ψητοπωλείο «φάντασμα» με τους 323… ανύπαρκτους εργαζόμενους

Κολυδάς: Η κακοκαιρία «Deborah» φέρνει καταιγίδες και στην Αττική την Παρασκευή – 1η και 2η Απριλίου πολύ δύσκολες ημέρες

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ξέρω αν είμαστε πρόθυμοι για συμφωνία» λέει τώρα ο Τραμπ – Με όρους απάντησε το Ιράν στο «μονόπλευρo και άδικo» σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

kalamaria_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Τι κατέθεσε ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη 

‌Qalibaf Aragchi
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αφαίρεσε Αραγτσί και Γκαλιμπάφ από τη «λίστα στόχων» για να «υπάρχουν κάποιοι με τους οποίους θα συνομιλούν»

koronoios_covid
ΥΓΕΙΑ

Ποια είναι η νέα μετάλλαξη της λοίμωξης Covid-19 και γιατί τη βάφτισαν… τζιτζίκι;

PASOK
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Θολό τοπίο για ψήφισμα κατά Δεξιάς, αριστίνδην μέλη και fast track καταστατικές αλλαγές

grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

tasoulas liakoulι xaritsis kikiliaw
ΚΑΛΧΑΣ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

bbc thimata epstein – new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

war_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Πυραυλικό μπαράζ από την Τεχεράνη στο Ισραήλ, σκότωσε τον αρχηγό του Ιρανικού ναυτικού και ισοπεδώνει τον Λίβανο ο IDF - Live οι εξελίξεις

ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 17:00
mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ξέρω αν είμαστε πρόθυμοι για συμφωνία» λέει τώρα ο Τραμπ – Με όρους απάντησε το Ιράν στο «μονόπλευρo και άδικo» σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

kalamaria_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Τι κατέθεσε ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη 

‌Qalibaf Aragchi
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αφαίρεσε Αραγτσί και Γκαλιμπάφ από τη «λίστα στόχων» για να «υπάρχουν κάποιοι με τους οποίους θα συνομιλούν»

