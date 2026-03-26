search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

26.03.2026 12:32

Κολυδάς: Η κακοκαιρία «Deborah» φέρνει καταιγίδες και στην Αττική την Παρασκευή – 1η και 2η Απριλίου πολύ δύσκολες ημέρες

broxi new

Νέα κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει τις επόμενες ημέρες την χώρα μας, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να αποκαλύπτει πως το όνομά της είναι «Deborah».

Το νέο χαμηλό βαρομετρικό θα φέρει μαζί του καταιγίδες και βροχές που θα πλήξουν ακόμα και την Αθήνα από το απόγευμα και μετά .

Σε ανάρτηση που έκανε ο Θοδωρής Κολυδάς αποκαλύπτει πως η κακοκαιρία «Deborah» θα προκαλέσει καταιγίδες στην Αθήνα το απόγευμα της Παρασκευής αλλά με ανώτατο ύψος υετού να φτάνει τα 14 mm.

Η κακοκαιρία θα τραβήξει με διακυμάνσεις σε μάκρος και όπως αναφέρει ο μετεωρόλόγος «οι πιο δύσκολες ημέρες της κακοκαιρίας, φαίνεται πως είναι η 1η Απριλίου και η 2η Απριλίου όπου αναμένονται πάνω από 30 mm βροχής».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«To χαμηλό με την ονομασία Deborah θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα.

Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27/3 το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει περίπου τα 10 έως 14 mm, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι αισθητά χαμηλότερο, γύρω στα 2 έως 6 mm/6h.

Την Τετάρτη 1/4 φαίνεται η πιο αξιόλογη επιδείνωση, με μέγιστα 6ωρα περίπου 25 έως 35 mm και την Πέμπτη 2/4 επίσης έντονα φαινόμενα σε ορισμένα σενάρια, με κορυφές κοντά στα 30–33 mm/6h».

Διαβάστε επίσης

Ληστεία στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου: Στο μικροσκόπιο τα καλάσνικοφ – Εξετάζεται σύνδεση με παλαιότερες υποθέσεις (video)

«Πάγωσαν» οι λογαριασμοί του Τσαγκαράκη, δέσμευση περιουσίας για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
war middle east
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τέσσερα σενάρια αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις – Το Πεντάγωνο σχεδιάζει ακόμα και χερσαίες επιθέσεις στο Ιράν

hatzidakis_kostis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εδώ ο κόσμος χάνεται κι ο Χατζηδάκης μιλάει για το εάν θα έβαζε… μαλλιά

aeroplanoforo-limani
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έστησαν καντίνα με σουβλάκια για τους ναυτικούς του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και πουλάνε το πιτόγυρο… 17 ευρώ

rihanna-new
LIFESTYLE

Η Ριάνα για την ένοπλη επίθεση στο σπίτι της – «Σωθήκαμε τελευταία στιγμή»

holy-fire_jerusalem_2603_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι χριστιανοί πατριάρχες παρακαλάνε τώρα τον Νετανιάχου για να γίνει κανονικά η τελετή του Αγίου Φωτός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

bbc thimata epstein – new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

tasoulas liakoulι xaritsis kikiliaw
ΚΑΛΧΑΣ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

fuel-pass_2403_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

