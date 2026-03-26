Κολυδάς: Η κακοκαιρία «Deborah» φέρνει καταιγίδες και στην Αττική την Παρασκευή – 1η και 2η Απριλίου πολύ δύσκολες ημέρες

Νέα κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει τις επόμενες ημέρες την χώρα μας, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να αποκαλύπτει πως το όνομά της είναι «Deborah».

Το νέο χαμηλό βαρομετρικό θα φέρει μαζί του καταιγίδες και βροχές που θα πλήξουν ακόμα και την Αθήνα από το απόγευμα και μετά .

Σε ανάρτηση που έκανε ο Θοδωρής Κολυδάς αποκαλύπτει πως η κακοκαιρία «Deborah» θα προκαλέσει καταιγίδες στην Αθήνα το απόγευμα της Παρασκευής αλλά με ανώτατο ύψος υετού να φτάνει τα 14 mm.

Η κακοκαιρία θα τραβήξει με διακυμάνσεις σε μάκρος και όπως αναφέρει ο μετεωρόλόγος «οι πιο δύσκολες ημέρες της κακοκαιρίας, φαίνεται πως είναι η 1η Απριλίου και η 2η Απριλίου όπου αναμένονται πάνω από 30 mm βροχής».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«To χαμηλό με την ονομασία Deborah θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα.

Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27/3 το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει περίπου τα 10 έως 14 mm, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι αισθητά χαμηλότερο, γύρω στα 2 έως 6 mm/6h.

Την Τετάρτη 1/4 φαίνεται η πιο αξιόλογη επιδείνωση, με μέγιστα 6ωρα περίπου 25 έως 35 mm και την Πέμπτη 2/4 επίσης έντονα φαινόμενα σε ορισμένα σενάρια, με κορυφές κοντά στα 30–33 mm/6h».

Ληστεία στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου: Στο μικροσκόπιο τα καλάσνικοφ – Εξετάζεται σύνδεση με παλαιότερες υποθέσεις (video)

«Πάγωσαν» οι λογαριασμοί του Τσαγκαράκη, δέσμευση περιουσίας για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί (video)