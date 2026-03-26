«Πάγωσαν» οι λογαριασμοί του Τσαγκαράκη, δέσμευση περιουσίας για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

Νέα, καθοριστική εξέλιξη καταγράφεται στην πολύκροτη υπόθεση του γκαλερίστα Γιώργου Αλέξανδρου Τσαγκαράκη, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα προχώρησε στη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του, όπως και της εταιρείας «GT Gallery Τσαγκαράκης ΕΠΕ»

Η διάταξη εκδόθηκε με βάση τα ευρήματα της κύριας ανάκρισης και της αστυνομικής προανάκρισης, σύμφωνα με τα οποία ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε αναπτύξει πολυεπίπεδη δραστηριότητα στον χώρο της τέχνης, η οποία κατά τις Αρχές ξεπερνούσε τα όρια της νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, αποδίδεται στον ίδιο ότι μέσω της εταιρείας του διέθετε προς πώληση αρχαία και νεότερα κινητά μνημεία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, χωρίς τη νόμιμη διαδικασία, ενώ παράλληλα διακινούσε έργα τέχνης αμφίβολης ή και αποδεδειγμένα μη γνήσιας προέλευσης, παρουσιάζοντάς τα ως αυθεντικά.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελίες αγοραστών, οι οποίοι φέρονται να εξαπατήθηκαν, πιστεύοντας ότι αποκτούσαν έργα σημαντικών καλλιτεχνών.

Οι έρευνες που ακολούθησαν σε χώρους που χρησιμοποιούσε ο γκαλερίστας, σε Κολωνάκι και Γλυφάδα, αποκάλυψαν σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία έναν μεγάλο αριθμό έργων τέχνης, εκ των οποίων ελάχιστα κρίθηκαν γνήσια, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για οργανωμένη πρακτική εξαπάτησης.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρέθηκαν και αντικείμενα ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας, όπως βυζαντινές εικόνες και παλαιά κειμήλια, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο φέρεται να εντοπίστηκε κρυμμένο.

Η παρουσία τέτοιων αντικειμένων ενίσχυσε το σενάριο της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, ανοίγοντας ένα ακόμη μέτωπο στην έρευνα, σύμφωνα με το protothema.gr

Στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, οι Αρχές εκτιμούν ότι τα οφέλη από τη φερόμενη δραστηριότητα ήταν σημαντικά.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 193.000 ευρώ και 32.000 δολάρια ΗΠΑ από τους χώρους της επιχείρησης, ενώ επιπλέον 19.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε όχημα του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της διάταξης, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα ποσά αυτά αποτελούν προϊόν εγκληματικών πράξεων, που σχετίζονται με υπεξαίρεση πολιτιστικών αγαθών, διακίνηση πλαστών έργων τέχνης και απάτη που φέρεται να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να επιχειρούσε να «νομιμοποιήσει» τα επίμαχα ποσά, ενσωματώνοντάς τα σε νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο διοχέτευσής τους σε τρίτους, προκειμένου να γίνει πιο δύσκολος ο εντοπισμός της προέλευσής τους.

Υπό αυτά τα δεδομένα, κρίθηκε αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων διασφάλισης.

Με τη διάταξη προβλέπεται η δέσμευση κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων και επενδυτικών προϊόντων τόσο του ίδιου όσο και της εταιρείας του, καθώς και του περιεχομένου θυρίδων θησαυροφυλακίου, ενώ απαγορεύεται και το άνοιγμά τους.

Τα μέτρα εκτείνονται και σε κοινούς λογαριασμούς με τρίτους, με μοναδικές εξαιρέσεις ποσά που αφορούν βασικές ανάγκες διαβίωσης, λειτουργικά έξοδα, νομική υποστήριξη και μισθούς ή συντάξεις.

Η δέσμευση της περιουσίας θεωρείται από τις Αρχές κρίσιμη

25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί (video)

Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους – Μεταφέρθηκε στο 401 το θύμα της επίθεσης

Χανιά: Συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Αγυιάς – Στο νοσοκομείο 24χρονος