Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους – Μεταφέρθηκε στο 401 το θύμα της επίθεσης

Ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα, χτύπησε με τσεκούρι έναν αστυνομικό στους Αμπελόκηπους.

Το περιστατικό έγινε το πρωί της Πέμπτης, καθώς μία ομάδα αστυνομικών είχε διαταγή να πάει να βρει τον συγκεκριμένο άνδρα προκειμένου να νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο.

Οταν προσπάθησαν να εφαρμόσουν τη διαταγή για τον 35χρονο, ο άνδρας τους επιτέθηκε με τσεκούρι και τραυμάτισε -ευτυχώς ελαφρά- τον έναν εξ αυτών.

Ο τραυματίας αστυνομικός έχει μεταφερθεί στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

