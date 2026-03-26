Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι για τα 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Άγιον Όρος το βράδυ της Τετάρτης, όταν σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ ταρακούνησε την περιοχή.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στις Καρυές, με εστιακό βάθος 10,5 χιλιομέτρων, ενώ λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκαν μετασεισμοί 2,8 και 3,3 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Από τον σεισμό σημειώθηκαν ζημιές σε παλιά κτίρια στις Καρυές, ενώ στον Ναό του Αντιπροσωπείου της Μονής Εσφιγμένου ξεκόλλησε ένα κομμάτι από τον πολυέλαιο. Μοναχοί ανέφεραν επίσης ρωγμές σε παλιές σκήτες και κελλιά.

Προσκυνητές που βρέθηκαν στην περιοχή περιέγραψαν έντονο σεισμό, συνοδευόμενο από βοή και με αισθητή διάρκεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός στη Θεσσαλονίκη και τις Σποράδες.

Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή του σεισμού

Στο Κάθισμα του Αγίου Τρύφωνος, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη δόνηση.

Καθησυχαστικός ο Λέκκας για τα 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Από τη πλευρά του, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ και ειδικός στη διαχείριση φυσικών καταστροφών, ανέφερε στο iefimerida.gr πως η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή δεν προκαλεί ανησυχία.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, αποτελώντας μέρος μιας συνεχούς ακολουθίας σεισμών που παρατηρείται τους τελευταίους 22 μήνες, με παρόμοιο ή μικρότερο μέγεθος.

Γεράσιμος Παπαδόπουλο: Πρόκειται για ισχυρό μετασεισμό

Από την μεριά του μιλώντας στο MEGA, ο σεισμολόγος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, εκτίμησε ότι ο σεισμός ίσως είναι αργοπορημένος ισχυρός μετασεισμός.

Όπως είπε, η σεισμική δράση στην περιοχή ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, κορυφώθηκε τον Ιούνιο του 2025 με Μ=5.3, συνεχίστηκε με αργό ρυθμό και μικρά μεγέθη ως σήμερα.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη, χωρίς να εντοπίζεται λόγος ανησυχίας για την ευρύτερη περιοχή.

