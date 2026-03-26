ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:27
26.03.2026 08:10

Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι για τα 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

agion oros new

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Άγιον Όρος το βράδυ της Τετάρτης, όταν σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ ταρακούνησε την περιοχή.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στις Καρυές, με εστιακό βάθος 10,5 χιλιομέτρων, ενώ λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκαν μετασεισμοί 2,8 και 3,3 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Από τον σεισμό σημειώθηκαν ζημιές σε παλιά κτίρια στις Καρυές, ενώ στον Ναό του Αντιπροσωπείου της Μονής Εσφιγμένου ξεκόλλησε ένα κομμάτι από τον πολυέλαιο. Μοναχοί ανέφεραν επίσης ρωγμές σε παλιές σκήτες και κελλιά.

Προσκυνητές που βρέθηκαν στην περιοχή περιέγραψαν έντονο σεισμό, συνοδευόμενο από βοή και με αισθητή διάρκεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός στη Θεσσαλονίκη και τις Σποράδες.

Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή του σεισμού

Στο Κάθισμα του Αγίου Τρύφωνος, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη δόνηση.

Καθησυχαστικός ο Λέκκας για τα 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Από τη πλευρά του, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ και ειδικός στη διαχείριση φυσικών καταστροφών, ανέφερε στο iefimerida.gr πως η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή δεν προκαλεί ανησυχία.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, αποτελώντας μέρος μιας συνεχούς ακολουθίας σεισμών που παρατηρείται τους τελευταίους 22 μήνες, με παρόμοιο ή μικρότερο μέγεθος.

Γεράσιμος Παπαδόπουλο: Πρόκειται για ισχυρό μετασεισμό

Από την μεριά του μιλώντας στο MEGA, ο σεισμολόγος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, εκτίμησε ότι ο σεισμός ίσως είναι αργοπορημένος ισχυρός μετασεισμός.

Όπως είπε, η σεισμική δράση στην περιοχή ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, κορυφώθηκε τον Ιούνιο του 2025 με Μ=5.3, συνεχίστηκε με αργό ρυθμό και μικρά μεγέθη ως σήμερα.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη, χωρίς να εντοπίζεται λόγος ανησυχίας για την ευρύτερη περιοχή.

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός – 41,5% η σωρευτική αύξηση από το 2019

Κρουζ Μπέκαμ: «Λύγισε» τραγουδώντας για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία (Video)

25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί (video)

Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους – Μεταφέρθηκε στο 401 το θύμα της επίθεσης

Το οικογενειακό SUV της Leapmotor που έχει ίδια ιπποδύναμη με Lamborghini Huracan

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

Οι εκτιμήσεις πίσω από τον θάνατο του 34χρονου στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

