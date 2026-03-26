Καιρός: Το «μπρα-ντε-φέρ» του Μάρτη – Μια ανοιξιάτικη ανάσα πριν το μεγάλο βροχερό φινάλε

Μετά από αρκετές ημέρες όπου ο καιρός έκανε τη δική του «επανάσταση» με βροχές, παγερούς βοριάδες και ένα επίμονα μουντό σκηνικό που δοκίμασε την υπομονή μας, η Πέμπτη έρχεται επιτέλους να μας προσφέρει την πολυπόθητη ανάσα αλλαγής.

Είναι εκείνη η στιγμή που ο ήλιος καταφέρνει να διαπεράσει το γκρίζο πέπλο, υπενθυμίζοντάς μας πως η άνοιξη είναι εδώ, έστω και αν για την ώρα μοιάζει με έναν σύντομο σταθμό σε μια διαδρομή γεμάτη εναλλαγές. Αυτή η προσωρινή επικράτηση του αίθριου καιρού απέναντι στην αστάθεια είναι το μετεωρολογικό «διάλειμμα» που χρειαζόμαστε για να ανασυνταχθούμε, καθώς ο Μάρτης, πιστός στον κυκλοθυμικό του χαρακτήρα, δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη.

Ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο νεφώσεις να στολίζουν τον ουρανό. Ωστόσο, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, οι νεφώσεις θα είναι πιο αυξημένες. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες θα ενταθούν προς το βράδυ, ενώ η ορατότητα σε αυτές τις περιοχές θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μόνο στα ορεινά της Ηπείρου.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 6, όμως αργότερα θα στραφούν σε δυτικούς. Στα δυτικά, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τους 16-18 βαθμούς σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 19 βαθμούς.

Στην Αττική θα επικρατεί κυρίως ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα ξεκινήσουν ως βοριάδες 3-4 μποφόρ, αλλά γρήγορα θα στραφούν σε νοτιάδες ίδιας έντασης, ενώ η θερμοκρασία σε άνοδο θα κυμανθεί από 4 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα ξεκινήσει αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις που αργότερα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ από νοτιοανατολικές διευθύνσεις και ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 6 έως 17-18 βαθμούς.

Απολαύστε αυτή την προσωρινή ηρεμία και τις ανοιξιάτικες πινελιές της Πέμπτης, καθώς το σκηνικό αυτό αποτελεί την κλασική «νηνεμία πριν τη νέα καταιγίδα». Ο Μάρτης ετοιμάζει ένα δυναμικό και άκρως βροχερό κλείσιμο, καθώς από αύριο Παρασκευή μια νέα διαβαλκανική κακοκαιρία θα μας επισκεφθεί, φέρνοντας ξανά τις ομπρέλες στο προσκήνιο. Παρά την επερχόμενη αστάθεια, ας κρατήσουμε την αισιοδοξία μας: κάθε μπόρα αυτής της εποχής ποτίζει τη γη για να υποδεχτούμε έναν ολάνθιστο Απρίλιο. Εκμεταλλευτείτε τη λιακάδα της ημέρας, γεμίστε μπαταρίες και μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις του καιρού!

